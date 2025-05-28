Гигантское пламя объяло строймагазин и рынок в Подмосковье
В Солнечногорске загорелись строймагазин и рынок «Армения Маркет»
В подмосковном Солнечногорске на улице Красной полностью сгорел магазин строительных материалов. По данным издания SHOT, огонь быстро распространился и перекинулся на расположенный рядом рынок «Армения Маркет», что привело к масштабному возгоранию.
Пожар на рынке и в строймагазине «Армения Маркет». Видео © SHOT
Огромный столб плотного чёрного дыма виден из разных районов города. На данный момент информация о пострадавших не поступала.
Ранее Life.ru рассказывал о пожаре в ТЦ «Пионер» в городе Королёве Московской области. Возгорание было очень масштабным, но, к счастью, никто не пострадал. Life.ru публиковал видео, снятое в первые минуты происшествия. Предположительно, причиной пожара стала неисправность или перегрузка проводки. Возбуждено уголовное дело.
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