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28 мая, 14:12

Гигантское пламя объяло строймагазин и рынок в Подмосковье

В Солнечногорске загорелись строймагазин и рынок «Армения Маркет»

В подмосковном Солнечногорске на улице Красной полностью сгорел магазин строительных материалов. По данным издания SHOT, огонь быстро распространился и перекинулся на расположенный рядом рынок «Армения Маркет», что привело к масштабному возгоранию.

Пожар на рынке и в строймагазине «Армения Маркет». Видео © SHOT

Огромный столб плотного чёрного дыма виден из разных районов города. На данный момент информация о пострадавших не поступала.

Пожар вспыхнул в военкомате Винницы
Пожар вспыхнул в военкомате Винницы

Ранее Life.ru рассказывал о пожаре в ТЦ «Пионер» в городе Королёве Московской области. Возгорание было очень масштабным, но, к счастью, никто не пострадал. Life.ru публиковал видео, снятое в первые минуты происшествия. Предположительно, причиной пожара стала неисправность или перегрузка проводки. Возбуждено уголовное дело.

Обложка © SHOT

Юрий Лысенко
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