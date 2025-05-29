В аэропорту Калуги введены ограничения на приём и выпуск самолётов
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Временные ограничения на приём и выпуск самолётов введены в аэропорту Калуги. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Калуга», — написал он в своём телеграм-канале.
Этой ночью, около 02:00 по московскому времени, в столичном аэропорту Внуково были введены ограничения в связи с атаками беспилотников. Однако спустя полтора часа аэропорт вновь открылся для вылета и приёма самолетов.