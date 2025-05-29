В аэропорту Калуги введены ограничения на приём и выпуск самолётов

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов введены в аэропорту Калуги. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Калуга», — написал он в своём телеграм-канале.