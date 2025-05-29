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Регион
29 мая, 02:25

В аэропорту Калуги введены ограничения на приём и выпуск самолётов

Самолёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / M.A.L.I.K

Самолёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / M.A.L.I.K

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов введены в аэропорту Калуги. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Калуга»,написал он в своём телеграм-канале.

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Этой ночью, около 02:00 по московскому времени, в столичном аэропорту Внуково были введены ограничения в связи с атаками беспилотников. Однако спустя полтора часа аэропорт вновь открылся для вылета и приёма самолетов.

Артём Гапоненко
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