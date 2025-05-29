Стало известно место запуска дрона ВСУ, влетевшего в окно многоэтажки в Москве

Ночная атака беспилотников на российские регионы, включая Москву, предположительно стартовала из Киевской и Черниговской областей Украины. ВСУ использовали дроны, оснащённые боеприпасами НАТО, сообщает SHOT.

Эксперты уже приступили к анализу обломков, среди которых обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы. По предварительной информации, к дронам крепились миномётные снаряды с поражающими элементами.