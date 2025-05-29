Стало известно место запуска дрона ВСУ, влетевшего в окно многоэтажки в Москве
SHOT: ВСУ запустили атаковавшие Москву БПЛА из Киевской и Черниговской областей
Ночная атака беспилотников на российские регионы, включая Москву, предположительно стартовала из Киевской и Черниговской областей Украины. ВСУ использовали дроны, оснащённые боеприпасами НАТО, сообщает SHOT.
Эксперты уже приступили к анализу обломков, среди которых обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы. По предварительной информации, к дронам крепились миномётные снаряды с поражающими элементами.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что украинский беспилотник задел жилой дом на юго-западе Москвы. Осколки разбитого стекла могли бы поранить жителей, но их спасли плотные шторы. Сейчас на Проспекте Вернадского устраняют последствия атаки.
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