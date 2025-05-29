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Регион
29 мая, 06:09

Стало известно место запуска дрона ВСУ, влетевшего в окно многоэтажки в Москве

SHOT: ВСУ запустили атаковавшие Москву БПЛА из Киевской и Черниговской областей

Ночная атака беспилотников на российские регионы, включая Москву, предположительно стартовала из Киевской и Черниговской областей Украины. ВСУ использовали дроны, оснащённые боеприпасами НАТО, сообщает SHOT.

Эксперты уже приступили к анализу обломков, среди которых обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы. По предварительной информации, к дронам крепились миномётные снаряды с поражающими элементами.

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что украинский беспилотник задел жилой дом на юго-западе Москвы. Осколки разбитого стекла могли бы поранить жителей, но их спасли плотные шторы. Сейчас на Проспекте Вернадского устраняют последствия атаки.

Обложка © Life.ru

Владимир Озеров
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