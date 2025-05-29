Юрист раскрыла, что грозит кошачьему отравителю из Московского зоопарка

Мужчина, который пытался отравить леопарда и рысей в Московском зоопарке, подпадает под административную статью. Злоумышленнику грозит штраф от 2,5 до пяти тысяч рублей, сообщила юрист Ксения Зайцева.

«Если бы леопард погиб, можно было бы говорить о гражданско-правовой ответственности, так как животное — это имущество зоопарка. И это было бы его уничтожение», — пояснила специалист в беседе с 360.ru.