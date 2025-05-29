Юрист раскрыла, что грозит кошачьему отравителю из Московского зоопарка
Юрист Зайцева: Пытавшемуся отравить леопарда в зоопарке в Москве грозит штраф
Мужчина, который пытался отравить леопарда и рысей в Московском зоопарке, подпадает под административную статью. Злоумышленнику грозит штраф от 2,5 до пяти тысяч рублей, сообщила юрист Ксения Зайцева.
Задержанный за попытку отравить животных в Московском зоопарке. Фото © SHOT
«Если бы леопард погиб, можно было бы говорить о гражданско-правовой ответственности, так как животное — это имущество зоопарка. И это было бы его уничтожение», — пояснила специалист в беседе с 360.ru.
Юрист дополнила, что уголовная ответственность наступает в случае незаконной добычи, содержания и приобретения животных, которые занесены в Красную книгу.
Напомним, что в камеры наблюдения Московского зоопарка попал подозрительный мужчина, который бросил в вольер с дикими кошками несколько неизвестных таблеток. Полиция быстро установила его личность и провела задержание. Позже стало известно, что в клетку он бросил препарат с экстрактом валерианы. С животными всё хорошо. Ветеринары круглосуточно наблюдают за состоянием диких кошек.
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