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29 мая, 07:38

Юрист раскрыла, что грозит кошачьему отравителю из Московского зоопарка

Юрист Зайцева: Пытавшемуся отравить леопарда в зоопарке в Москве грозит штраф

Мужчина, который пытался отравить леопарда и рысей в Московском зоопарке, подпадает под административную статью. Злоумышленнику грозит штраф от 2,5 до пяти тысяч рублей, сообщила юрист Ксения Зайцева.

Задержанный за попытку отравить животных в Московском зоопарке. Фото © SHOT

Задержанный за попытку отравить животных в Московском зоопарке. Фото © SHOT

«Если бы леопард погиб, можно было бы говорить о гражданско-правовой ответственности, так как животное — это имущество зоопарка. И это было бы его уничтожение», — пояснила специалист в беседе с 360.ru.

Юрист дополнила, что уголовная ответственность наступает в случае незаконной добычи, содержания и приобретения животных, которые занесены в Красную книгу.

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Напомним, что в камеры наблюдения Московского зоопарка попал подозрительный мужчина, который бросил в вольер с дикими кошками несколько неизвестных таблеток. Полиция быстро установила его личность и провела задержание. Позже стало известно, что в клетку он бросил препарат с экстрактом валерианы. С животными всё хорошо. Ветеринары круглосуточно наблюдают за состоянием диких кошек.

Обложка © SHOT

Дарья Нарыкова
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