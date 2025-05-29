Подорвавший ветерана СВО в Ставрополе снял квартиру в его доме 15 дней назад

Подорвавший ветерана СВО, заместителя мэра Ставрополя Заура Гурциева снял квартиру в доме своей будущей жертвы 15 дней назад. 29-летний Никита Пеньков следил за распорядком дня бывшего военного, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, около часа назад в его съёмной квартире завершили обыски. Сейчас хозяйка жилища отсутствует в городе, но её уже ждут на допросе.