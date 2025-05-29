Подорвавший ветерана СВО в Ставрополе снял квартиру в его доме 15 дней назад
Mash: Убийца ветерана СВО арендовал жильё в его доме в Ставрополе 15 дней назад
Обложка © Telegram / SHOT
Подорвавший ветерана СВО, заместителя мэра Ставрополя Заура Гурциева снял квартиру в доме своей будущей жертвы 15 дней назад. 29-летний Никита Пеньков следил за распорядком дня бывшего военного, сообщает Mash.
Место подрыва ветерана СВО, заммэра Ставрополя. Видео © Telegram / Mash
По данным телеграм-канала, около часа назад в его съёмной квартире завершили обыски. Сейчас хозяйка жилища отсутствует в городе, но её уже ждут на допросе.
Мощность взрывчатки, которую Пеньков нацепил на себя, составляла примерно 200 граммов в тротиловом эквиваленте.
Напомним, что в ночь на 29 мая в Ставрополе произошёл взрыв во дворе жилого дома, в результате которого погибли двое мужчин. Позже стало известно, что одним из погибших был участник специальной военной операции и заместитель главы города Заур Гурциев. Губернатор края Владимир Владимиров заявил, что спецслужбы проверяют все возможные версии, в том числе причастность Киева к организации теракта. По данным следствия, взрывное устройство привёл в действие 29-летний Никита Пеньков, проживавший неподалёку. Life.ru публиковал видео с моментом взрыва.