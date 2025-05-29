Песков призвал дождаться ответа Киева по переговорам 2 июня, а не строить версии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться ответа властей Украины на предложение Москвы провести второй раунд переговоров в Стамбуле 2 июня. По его словам, не стоит строить версии о возможном срыве встречи по вине Киева.

«Я считаю сейчас такой вопрос неуместным. Нужно дождаться ответа украинской стороны и дальше уже ориентироваться», — сказал представитель Кремля на брифинге.