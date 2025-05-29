Песков призвал дождаться ответа Киева по переговорам 2 июня, а не строить версии
Обложка © Life.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться ответа властей Украины на предложение Москвы провести второй раунд переговоров в Стамбуле 2 июня. По его словам, не стоит строить версии о возможном срыве встречи по вине Киева.
«Я считаю сейчас такой вопрос неуместным. Нужно дождаться ответа украинской стороны и дальше уже ориентироваться», — сказал представитель Кремля на брифинге.
Песков добавил, что во вчерашнем заявлении министра иностранных дел России Сергея Лаврова было всё абсолютно чётко сформулировано.
Напомним, что ранее Москва предложила провести второй раунд переговоров с Украиной 2 июня в Стамбуле. По словам Лаврова, делегация РФ во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова представить украинской стороне меморандум, в котором изложена позиция Москвы. Тем временем руководителя российской делегации внесли на Украине в базу скандального сайта «Миротворец».