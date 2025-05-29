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29 мая, 09:53

Песков призвал дождаться ответа Киева по переговорам 2 июня, а не строить версии

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться ответа властей Украины на предложение Москвы провести второй раунд переговоров в Стамбуле 2 июня. По его словам, не стоит строить версии о возможном срыве встречи по вине Киева.

«Я считаю сейчас такой вопрос неуместным. Нужно дождаться ответа украинской стороны и дальше уже ориентироваться», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Песков добавил, что во вчерашнем заявлении министра иностранных дел России Сергея Лаврова было всё абсолютно чётко сформулировано.

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Напомним, что ранее Москва предложила провести второй раунд переговоров с Украиной 2 июня в Стамбуле. По словам Лаврова, делегация РФ во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова представить украинской стороне меморандум, в котором изложена позиция Москвы. Тем временем руководителя российской делегации внесли на Украине в базу скандального сайта «Миротворец».

Александр Юнашев
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