«Присылал мне фотки»: Мать погибшего ветерана СВО рассказала о последнем разговоре с сыном

Елена Троицкая, мать Заура Гурциева, ветерана СВО, трагически погибшего в Ставрополе, поделилась с URA.ru подробностями последних дней жизни сына. Её сердце предчувствовало беду, когда привычный ежедневный звонок не состоялся.

Последний раз Елена общалась с Зауром за два дня до гибели, находясь в Сочи с его детьми. Сын заверил её, что у него всё в порядке, и даже прислал фотографии. Однако накануне происшествия не вышел на связь, что сразу вызвало тревогу у матери.

«Это правда, я не верю в это. Общалась я с ним позавчера, я в Сочи с его детьми. Но он уже вот тут должен идти. Он мне один день вчера именно не позвонил. Позавчера всё было нормально, он мне выслал фотки там, а вчера не позвонил, я говорю, сыночек, ты что, про нас забыл?», — рассказывает Елена Троицкая.