«Присылал мне фотки»: Мать погибшего ветерана СВО рассказала о последнем разговоре с сыном
Мать погибшего в Ставрополе ветерана СВО общалась с сыном за день до его смерти
Погибший ветеран СВО Заур Гурциев. Обложка © Телеграм / Владимир Владимиров
Елена Троицкая, мать Заура Гурциева, ветерана СВО, трагически погибшего в Ставрополе, поделилась с URA.ru подробностями последних дней жизни сына. Её сердце предчувствовало беду, когда привычный ежедневный звонок не состоялся.
Последний раз Елена общалась с Зауром за два дня до гибели, находясь в Сочи с его детьми. Сын заверил её, что у него всё в порядке, и даже прислал фотографии. Однако накануне происшествия не вышел на связь, что сразу вызвало тревогу у матери.
«Это правда, я не верю в это. Общалась я с ним позавчера, я в Сочи с его детьми. Но он уже вот тут должен идти. Он мне один день вчера именно не позвонил. Позавчера всё было нормально, он мне выслал фотки там, а вчера не позвонил, я говорю, сыночек, ты что, про нас забыл?», — рассказывает Елена Троицкая.
По словам Троицкой, Зауру очень нравилось жить в Ставрополе. Он любил свою работу, строил планы на будущее, связывая их с городом.
Напомним, что ветерана СВО и замглавы города Заура Гурциева взорвали в Ставрополе. Спецслужбы считают, что к этому могут иметь отношение украинские спецслужбы. Убийцей стал 29-летний Никита Пеньков, который арендовал квартиру в доме Гурциева. СК РФ полагает, что подрывник и убитый были знакомы.