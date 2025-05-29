Норвежский профессор рассказал, кто на самом деле играет с огнём
Дизен: Россия теряет терпение из-за провокаций со стороны НАТО
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Мир движется к столкновению России и НАТО, и давление на Москву не помогает ситуации, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
«Я думаю, все сейчас играют с огнём. События очень быстро двигаются к эскалации. Мы движемся к прямому столкновению России с НАТО. У России тоже заканчивается терпение, и давление на неё — это не выход», — сказал он в эфире индийского новостного канал WION.
По его мнению, Европа недооценивает военный потенциал РФ, а также не понимает, что все карты сейчас у Москвы.
Фразу об игре с огнём ранее использовал Дональд Трамп, когда критиковал Москву. По его мнению, без его личного вмешательства ситуация могла бы сложиться для России гораздо хуже. На эти слова отреагировал Дмитрий Медведев, который напомнил о реальной угрозе – третьей мировой войне, и выразил надежду, что Трамп осознает всю серьёзность ситуации. При этом в Госдепе заверили, что слова Трампа об «игре с огнём» в адрес России – это не разочарование.