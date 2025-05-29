Норвежский профессор рассказал, кто на самом деле играет с огнём

«Я думаю, все сейчас играют с огнём. События очень быстро двигаются к эскалации. Мы движемся к прямому столкновению России с НАТО. У России тоже заканчивается терпение, и давление на неё — это не выход», — сказал он в эфире индийского новостного канал WION.