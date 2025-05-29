«Там было спокойно»: МакSим впервые рассказала о пережитой в 2021 году коме

МакSим впервые поделилась воспоминаниями о коме, в которой провела два месяца в 2021 году. Певица рассказала, что пережила опыт, похожий на осознанный сон, и увидела «параллельный мир», где почувствовала спокойствие и холод. Об этом она рассказала в интервью со «СтарХит».

Певица провела два месяца в коме в одной из московских больниц, где за её жизнь боролись лучшие специалисты, а поклонники надеялись на чудо. И это чудо произошло. Пережив множество испытаний, артистка изменила свои взгляды на жизнь, хотя на некоторое время потеряла возможность заниматься творчеством.

По словам артистки, главное, в чём она убедилась, — это то, что в жизни нужно вести себя хорошо. Она отметила, что независимо от того, верит ли человек в высшие силы или загробную жизнь, он всё равно окажется в том месте, из которого ей повезло вернуться. МакSим впервые рассказала, что видела «там», в своём новом треке «И правда».

Артистка описывает своё состояние как глубокий сон с полной осознанностью. Она рассказала, что оказалась в «параллельном мире» и почти попрощалась с жизнью.

«Не буду вдаваться в детали, это долгая история, не похожая, разумеется, ни на один сон. Я была в таком, скажем, параллельном мире, и прекрасно понимала, что умираю. Хотя не собиралась в общем-то ранее. Мне же [при поступлении в больницу] просто одели масочку, я думала: немного полечат и отпустят» — вспоминает певица.

Но самое мистическое началось позже. Как говорит певица, к ней подошли «люди в пальто» и сказали, что её время еще не пришло. Когда МакSим очнулась и открыла глаза, она сразу поняла, что произошло и где находится. Позже ей сообщили, что врачи не ожидали вывести её из комы в нормальном состоянии.

«Там [в коме] было очень спокойно, по ощущениям — будто бы логическое продолжение жизни. Я не испугалась. Помню, что находилась в холоде. Но когда меня облили ледяной водой, ничего не почувствовала. Мимо прошла женщина, услышала следующую фразу: «Видать, молятся за неё», — делится МакSим.