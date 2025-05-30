Келлог: США призывают Киев не отказываться от переговоров с Россией
Переговоры РФ и Украины в Стамбуле. Обложка © Telegram / МИД России
Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог призвал киевские власти воздержаться от категорического отказа участвовать в мирных переговорах с Россией. В интервью телеканалу ABC он подчеркнул, что подобные заявления могут негативно сказаться на перспективах достижения мира.
Келлог отметил, что общался с главным украинским переговорщиком, министром обороны Рустемом Умеровым, и предостерёг его от резких высказываний.
«Не говори таких вещей, потому что участие в переговорах – это часть жизни, и важно показать, что ты настроен серьёзно относительно прекращения огня», – заявил Келлог.
Эти слова прозвучали на фоне подготовки ко второму раунду переговоров, который должен состояться в Стамбуле 2 июня. Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил готовность российской делегации представить украинской стороне меморандум по урегулированию конфликта. В Кремле при этом отметили, что до сих пор не получили ответа от Киева на предложение провести встречи.