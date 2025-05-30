Келлог: США призывают Киев не отказываться от переговоров с Россией

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог призвал киевские власти воздержаться от категорического отказа участвовать в мирных переговорах с Россией. В интервью телеканалу ABC он подчеркнул, что подобные заявления могут негативно сказаться на перспективах достижения мира.

Келлог отметил, что общался с главным украинским переговорщиком, министром обороны Рустемом Умеровым, и предостерёг его от резких высказываний.