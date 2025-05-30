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30 мая, 01:54

«Выжить сложно»: Олимпийский чемпион Тихонов раскритиковал российские пенсии

Четырёхкратный олимпийский чемпион Тихонов пожаловался на размер пенсии

Александр Тихонов. Обложка © Telegram / alexandr_tikhonov_biathlon

Александр Тихонов. Обложка © Telegram / alexandr_tikhonov_biathlon

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов жёстко раскритиковал предложение об отмене пенсий для россиян, родившихся после 1995 года. Он отметил, что с нынешними размерами пенсий выжить в стране практически невозможно.

«Что вообще за пенсии у нас? За исключением депутатов Госдумы и прочих чиновников. С такими суммами не то что жить, а выжить сложно», – заявил Тихонов в интервью Sport24.

Он также подчеркнул, что подобные инициативы могут привести к катастрофическим последствиям для пенсионеров: «Это безголовое предложение. Пенсионеры будут нищими, начнут просто вымирать».

Тихонов вспомнил о своём опыте жизни в Европе, отметив, что там никто не отменяет пенсии: «Даже в Норвегии, которую я терпеть не могу, все недра расписаны по населению». Он также высказался о необходимости стимулов для рождаемости в России, указав на высокие процентные ставки по ипотеке и отсутствие реальной поддержки семей.

«В Белоруссии ипотека беспроцентная, а у нас – по 11 процентов. В таких условиях сложно повышать рождаемость», – заключил спортсмен.

«Уж слишком бурная дискуссия»: В Совфеде отреагировали на идею отменить пенсии бездетным
«Уж слишком бурная дискуссия»: В Совфеде отреагировали на идею отменить пенсии бездетным

Напомним, недавно в России предложили лишить молодёжь пенсий. Олигарх Константин Малофеев заявил, что так можно заставить людей рожать детей, рассчитывая на их помощь в старости. В думском комитете по труду и соцполитике назвали эту идею антигуманной.

Юния Ларсон
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