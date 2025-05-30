«Выжить сложно»: Олимпийский чемпион Тихонов раскритиковал российские пенсии

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов жёстко раскритиковал предложение об отмене пенсий для россиян, родившихся после 1995 года. Он отметил, что с нынешними размерами пенсий выжить в стране практически невозможно.

«Что вообще за пенсии у нас? За исключением депутатов Госдумы и прочих чиновников. С такими суммами не то что жить, а выжить сложно», – заявил Тихонов в интервью Sport24.

Он также подчеркнул, что подобные инициативы могут привести к катастрофическим последствиям для пенсионеров: «Это безголовое предложение. Пенсионеры будут нищими, начнут просто вымирать».

Тихонов вспомнил о своём опыте жизни в Европе, отметив, что там никто не отменяет пенсии: «Даже в Норвегии, которую я терпеть не могу, все недра расписаны по населению». Он также высказался о необходимости стимулов для рождаемости в России, указав на высокие процентные ставки по ипотеке и отсутствие реальной поддержки семей.