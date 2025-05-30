Дело экс-телеведущей Курбангалеевой* направлено в суд
Фарида Курбангалеева*. Обложка © youtube / farida38173
Прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело против бывшей телеведущей Фариды Курбангалеевой*. Её обвиняют в пропаганде терроризма и распространении ложной информации о действиях российских военных.
По данным ведомства, в мае 2024 года Курбангалеева*, находясь за границей, вместе с Алексеем Барановским* разместила на видеохостинге ролик с призывами к террористической деятельности. Кроме того, в январе 2023 года она публиковала в мессенджере заведомо ложные сведения о спецоперации ВС РФ.
Дело передано во 2-й Западный окружной военный суд. Оба фигуранта заочно арестованы и объявлены в международный розыск.
Ранее сообщалось, что суд просил заочно арестовать беглую телеведущую, которую обвинили в оправдании терроризма. В ходе расследования в деле Курбангалеевой* был найден след британских спецслужб. Именно они могли быть одними из спонсоров иноагента. Сейчас экс-ведущая «Вестей» живёт в Чехии, где активно ведёт блогерскую деятельность.
* Внесена в реестр иноагентов и в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга