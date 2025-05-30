Дело экс-телеведущей Курбангалеевой* направлено в суд

Прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело против бывшей телеведущей Фариды Курбангалеевой*. Её обвиняют в пропаганде терроризма и распространении ложной информации о действиях российских военных.

По данным ведомства, в мае 2024 года Курбангалеева*, находясь за границей, вместе с Алексеем Барановским* разместила на видеохостинге ролик с призывами к террористической деятельности. Кроме того, в январе 2023 года она публиковала в мессенджере заведомо ложные сведения о спецоперации ВС РФ.