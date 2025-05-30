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Регион
30 мая, 09:00

Дело экс-телеведущей Курбангалеевой* направлено в суд

Фарида Курбангалеева*. Обложка © youtube / farida38173

Фарида Курбангалеева*. Обложка © youtube / farida38173

Прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело против бывшей телеведущей Фариды Курбангалеевой*. Её обвиняют в пропаганде терроризма и распространении ложной информации о действиях российских военных.

По данным ведомства, в мае 2024 года Курбангалеева*, находясь за границей, вместе с Алексеем Барановским* разместила на видеохостинге ролик с призывами к террористической деятельности. Кроме того, в январе 2023 года она публиковала в мессенджере заведомо ложные сведения о спецоперации ВС РФ.

Дело передано во 2-й Западный окружной военный суд. Оба фигуранта заочно арестованы и объявлены в международный розыск.

Экс-ведущая «Вестей» Курбангалеева* обратилась в суд с иском к Роскомнадзору
Экс-ведущая «Вестей» Курбангалеева* обратилась в суд с иском к Роскомнадзору

Ранее сообщалось, что суд просил заочно арестовать беглую телеведущую, которую обвинили в оправдании терроризма. В ходе расследования в деле Курбангалеевой* был найден след британских спецслужб. Именно они могли быть одними из спонсоров иноагента. Сейчас экс-ведущая «Вестей» живёт в Чехии, где активно ведёт блогерскую деятельность.

* Внесена в реестр иноагентов и в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Оксана Попова
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