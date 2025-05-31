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31 мая, 05:11

Очередной раунд переговоров России и Украины может пройти в офисе Эрдогана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BTWImages

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BTWImages

Очередной этап российско-украинских переговоров, вероятно, пройдёт в рабочем офисе администрации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле, сообщил РИА «Новости» источник, знакомый с ситуацией. Он отметил, что беседа, скорее всего, состоится в офисе в Долмабахче.

Этот офис находится неподалеку от дворца Долмабахче, популярного туристического места в одном из самых оживлённых районов города. Во время первого раунда переговоров его освещали более 250 журналистов, что иногда создавало неудобства для туристов и местных жителей, в том числе тех, кто пытался пройти к расположенному рядом паромному причалу.

Эрдоган надеется на прорыв в переговорах по Украине, которые пройдут в Турции
Эрдоган надеется на прорыв в переговорах по Украине, которые пройдут в Турции

Ранее глава МИД России Сергей Лавров подтвердил готовность российской делегации представить украинской стороне меморандум по урегулированию конфликта. В Кремле при этом отметили, что до сих пор не получили ответа от Киева на предложение провести встречи. Тем временем в Кремле сообщили, что российская делегация направляется в Стамбул для нового раунда переговоров с Киевом. Он должен состояться 2 июня.

Оксана Попова
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