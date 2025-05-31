Очередной раунд переговоров России и Украины может пройти в офисе Эрдогана

Очередной этап российско-украинских переговоров, вероятно, пройдёт в рабочем офисе администрации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле, сообщил РИА «Новости» источник, знакомый с ситуацией. Он отметил, что беседа, скорее всего, состоится в офисе в Долмабахче.

Этот офис находится неподалеку от дворца Долмабахче, популярного туристического места в одном из самых оживлённых районов города. Во время первого раунда переговоров его освещали более 250 журналистов, что иногда создавало неудобства для туристов и местных жителей, в том числе тех, кто пытался пройти к расположенному рядом паромному причалу.