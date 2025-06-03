НАТО переоценивает оборонные стратегии после «‎паучьей атаки» ВСУ на аэродромы России

Недавние удары украинских беспилотников по российским авиабазам заставили Североатлантический альянс критически взглянуть на собственные уязвимости. Как сообщает The New York Times, ссылаясь на представителя оборонного ведомства одной из европейских стран НАТО, эта ситуация подтолкнула к переоценке оборонных стратегий.

Сэмюэл Бендетт из Центра военно-морского анализа ВМС США отмечает, что Вашингтон осознаёт новую угрозу, исходящую от беспилотников для американских военных объектов. По его мнению, существующие меры безопасности на базах США, вероятно, не обеспечивают полноценной защиты от подобных атак.