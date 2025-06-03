НАТО переоценивает оборонные стратегии после «паучьей атаки» ВСУ на аэродромы России
NYT: В НАТО изучат свои слабые места после атак БПЛА ВСУ по аэродромам РФ
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Недавние удары украинских беспилотников по российским авиабазам заставили Североатлантический альянс критически взглянуть на собственные уязвимости. Как сообщает The New York Times, ссылаясь на представителя оборонного ведомства одной из европейских стран НАТО, эта ситуация подтолкнула к переоценке оборонных стратегий.
Сэмюэл Бендетт из Центра военно-морского анализа ВМС США отмечает, что Вашингтон осознаёт новую угрозу, исходящую от беспилотников для американских военных объектов. По его мнению, существующие меры безопасности на базах США, вероятно, не обеспечивают полноценной защиты от подобных атак.
Джеймс Паттон Роджерс, специалист по БПЛА из Корнельского университета, подчёркивает особую уязвимость западных держав на их многочисленных зарубежных военных объектах, в частности на Ближнем Востоке и в Африке. Издание приводит трагический январский инцидент 2024 года в Иордании, когда удар беспилотника по американской военной базе привёл к гибели двух и ранениям 25 военнослужащих США, как наглядное подтверждение возрастающей угрозы.
Напомним, что ВСУ 1 июня устроили массовую атаку на военные аэродромы в России. Дроны хитроумно спрятали в фуре — в крыше контейнеров под фальшивым потолком. Владимир Зеленский признал, что это дело рук Украины. В США предупредили, что в скором времени РФ нанесёт ответный удар. Сегодня утром военкоры доложили, что ВС РФ накрыли ракетами командование ВСУ в штабе СБУ в Сумах. Пока Минобороны РФ «удары возмездия» не подтверждало, но сирены с утра воют по всей Украине.