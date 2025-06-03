Когда сердце бьёт тревогу: Учёные обнаружили 6 предвестников внезапной смерти до 36 лет

Учёные из Гётеборгского университета (Швеция) проанализировали несколько сотен случаев внезапной остановки сердца у людей младше 36 лет. Исследование охватило данные медкарт, ЭКГ, заключения патологоанатомов и другую медицинскую документацию, связанную со случаями преждевременной смерти.

Выяснилось, что около трети из более чем 900 умерших обращались за медицинской помощью за 12–18 месяцев до трагического инцидента. Чаще всего пациенты жаловались на обмороки, судороги, учащённое сердцебиение, а также на тошноту и повышение температуры.

У 11% из них была диагностирована аритмия, а у 20% — выявлены патологические изменения на электрокардиограмме.