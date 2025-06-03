Обступили ВСУ: Появилось видео, как солдат из КНДР подорвал себя гранатой с воинственным кличем
Солдат из КНДР подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен к бойцам ВСУ
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Боец из Северной Кореи, получивший тяжёлое ранение, отказался сдаваться в плен прижавшим его бойцам ВСУ и подорвал себя гранатой. Видео опубликовал телеграм-канал «Военный Осведомитель».
Северокорейский солдат подорвал себя гранатой. Видео © Telegram / Военный осведомитель
Кадры показывают, как военнослужащие Вооружённых сил Украины приближаются к поверженному на грунте северокорейскому солдату, намереваясь взять его в плен, однако у него были другие планы на такой случай. Боец издал воинственный клич, после чего выдернул чеку из гранаты и подорвался.
На этом же видео зафиксирован второй северокорейский военнослужащий, получивший тяжелое ранение. Его украинские бойцы застрелили в упор.
Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу отметил, что северокорейские военные сражались за нашу страну как за свою собственную Родину. В Госдуме также подчёркивали храбрость и упорство солдат КНДР. Известно, что в боях за Курскую область свои жизни отдали около 600 бойцов из Северной Кореи.