Обступили ВСУ: Появилось видео, как солдат из КНДР подорвал себя гранатой с воинственным кличем

Боец из Северной Кореи, получивший тяжёлое ранение, отказался сдаваться в плен прижавшим его бойцам ВСУ и подорвал себя гранатой. Видео опубликовал телеграм-канал «Военный Осведомитель».

Кадры показывают, как военнослужащие Вооружённых сил Украины приближаются к поверженному на грунте северокорейскому солдату, намереваясь взять его в плен, однако у него были другие планы на такой случай. Боец издал воинственный клич, после чего выдернул чеку из гранаты и подорвался.