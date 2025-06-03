Ермак рассказал Келлогу детали переговоров с Россией в Стамбуле
Андрей Ермак. Обложка © Соцсети Ермака
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак встретился в Вашингтоне со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом. Он рассказал о переговорах с Россией, которые состоялись 2 июня в Стамбуле.
«В Вашингтоне вместе с командой встретился с <…> Китом Келлогом. Обсудили ситуацию на фронте, результаты встреч в Стамбуле», — написал Ермак в своем телеграм-канале.
В беседе с Келлогом Ермак также поднял тему военной помощи для Киева.
Напомним, сегодня, 3 июня, Андрей Ермак, глава офиса Владимира Зеленского, срочно отправился в США. По его словам, основная цель поездки заключается в продвижении вопросов мирного урегулирования, которые важны для Киева. Кроме того, Ермак намерен обратиться с просьбой о дополнительной поддержке для Вооружённых сил Украины.
Как сообщал Life.ru, 2 июня в Стамбуле прошёл второй раунд прямых переговоров между Россией и Украиной. Встреча длилась чуть больше часа, делегации общались на русском языке. Стороны обменялись документами со своими предложениями по урегулированию конфликта. Кроме того, Москва передала Киеву на изучение свой вариант меморандума. Life.ru публиковал его текст.