Ермак рассказал Келлогу детали переговоров с Россией в Стамбуле

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак встретился в Вашингтоне со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом. Он рассказал о переговорах с Россией, которые состоялись 2 июня в Стамбуле.

«В Вашингтоне вместе с командой встретился с <…> Китом Келлогом. Обсудили ситуацию на фронте, результаты встреч в Стамбуле», — написал Ермак в своем телеграм-канале.

В беседе с Келлогом Ермак также поднял тему военной помощи для Киева.