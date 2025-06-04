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Регион
4 июня, 07:20

Военным базам США угрожают «‎паучьи атаки» по сценарию ударов ВСУ по аэродромам России

WSJ: В США могут устроить атаки, подобные ударам ВСУ по военным аэродромам РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen, ibreakstock

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen, ibreakstock

США могут грозить атаки, подобные ударам дронами ВСУ по российским военным аэродромов. Такое мнение содержится в редакционной статье газеты The Wall Street Journal (WSJ).

Там призывают США разработать многоуровневую систему противоракетной защиты, основанную на использовании как уже существующих систем, таких как Patriot, так и новых технологий, подобных лазерным установкам Израиля. Авторы высоко оценили решение президента Дональда Трампа выдвинулть противоракетную оборону в качестве одного из приоритетных направлений.

«Планируемое президентом Трампом создание системы ПРО «Золотой купол» — это не пустая трата времени, как это изображают в прессе. <...> США угрожает множество угроз помимо баллистических ракет: от БПЛА и разведывательных зондов и до крылатых ракет, запускаемых с подводных лодок», — пишут журналисты.

Редакция WSJ обеспокоена тем, что привычка американцев рассматривать войну как далекий от границ США процесс не соотносится с современными реалиями. По оценке колумнистов, политической верхушке стоит информировать граждан о наличии таких уязвимостей.

«Это кошмар!» Бабушка в ужасе из-за поступка владельца фур, откуда к аэродромам вылетали дроны ВСУ
«Это кошмар!» Бабушка в ужасе из-за поступка владельца фур, откуда к аэродромам вылетали дроны ВСУ

Напомним, что 1 июня ВСУ провели масштабную атаку на российские военные аэродромы в пяти регионах РФ. БПЛА, замеченные в Иркутской и Мурманской областях, скрывались в крыше грузовика под фальшивым потолком. В ходе расследования инцидента правоохранительные органы разыскивают 37-летнего Артёма Тимофеева, который владел грузовиками, предположительно, использовавшимися для запуска дронов. Подозреваемый ранее работал диджеем и поддерживал украинских музыкантов и Евромайдан. По последним данным, Тимофеев сейчас может находиться в Казахстане. Его супруга заявила в социальных сетях, что едет из Челябинска в Астану.

Андрей Бражников
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