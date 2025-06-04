Военным базам США угрожают «‎паучьи атаки» по сценарию ударов ВСУ по аэродромам России

США могут грозить атаки, подобные ударам дронами ВСУ по российским военным аэродромов. Такое мнение содержится в редакционной статье газеты The Wall Street Journal (WSJ).

Там призывают США разработать многоуровневую систему противоракетной защиты, основанную на использовании как уже существующих систем, таких как Patriot, так и новых технологий, подобных лазерным установкам Израиля. Авторы высоко оценили решение президента Дональда Трампа выдвинулть противоракетную оборону в качестве одного из приоритетных направлений.

«Планируемое президентом Трампом создание системы ПРО «Золотой купол» — это не пустая трата времени, как это изображают в прессе. <...> США угрожает множество угроз помимо баллистических ракет: от БПЛА и разведывательных зондов и до крылатых ракет, запускаемых с подводных лодок», — пишут журналисты.