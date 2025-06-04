Песков: Россия сделает всё для раскрытия дела об атаках на военные аэродромы
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Будут приложены все усилия для расследования атак беспилотников на военные аэродромы России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Всё, что нужно для раскрытия этого преступления (атаки дронов на военные аэродромы РФ — Прим. Life.ru), будет делаться», — сказал представитель Кремля на брифинге.
Комментируя информацию, что подозреваемый в причастности к атакам мог скрыться в Казахстане, Песков переадресовал вопрос о возможном запросе помощи у Астаны к российским спецслужбам, занимающимся расследованием. Пресс-секретарь главы государства пояснил, что этот вопрос лежит в поле их компетенции.
«Это, скорее, вопрос для наших специальных служб, которые ведут расследование произошедшего», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов.
Напомним, 1 июня ВСУ провели атаку на военные аэродромы России в пяти регионах. Дроны, обнаруженные в Иркутской и Мурманской областях, были спрятаны в грузовике под фальшивым потолком. Правоохранители разыскивают 37-летнего Артёма Тимофеева, владельца грузовиков, предположительно использованных для запуска БПЛА. Ранее он работал диджеем и поддерживал украинских артистов, а также Евромайдан. По последним сведениям, Тимофеев может скрываться в Казахстане.