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Регион
4 июня, 10:52

Песков: Россия сделает всё для раскрытия дела об атаках на военные аэродромы

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Будут приложены все усилия для расследования атак беспилотников на военные аэродромы России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Всё, что нужно для раскрытия этого преступления (атаки дронов на военные аэродромы РФ — Прим. Life.ru), будет делаться», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Комментируя информацию, что подозреваемый в причастности к атакам мог скрыться в Казахстане, Песков переадресовал вопрос о возможном запросе помощи у Астаны к российским спецслужбам, занимающимся расследованием. Пресс-секретарь главы государства пояснил, что этот вопрос лежит в поле их компетенции.

«Это, скорее, вопрос для наших специальных служб, которые ведут расследование произошедшего», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов.

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Напомним, 1 июня ВСУ провели атаку на военные аэродромы России в пяти регионах. Дроны, обнаруженные в Иркутской и Мурманской областях, были спрятаны в грузовике под фальшивым потолком. Правоохранители разыскивают 37-летнего Артёма Тимофеева, владельца грузовиков, предположительно использованных для запуска БПЛА. Ранее он работал диджеем и поддерживал украинских артистов, а также Евромайдан. По последним сведениям, Тимофеев может скрываться в Казахстане.

Александр Юнашев
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