«Кое-кого раздосадовали»: Захарова вскрыла реакцию Киева на итоги стамбульской встречи

Итоги стамбульских переговоров явно не обрадовали часть украинских представителей. Особенно резкой была реакция Владимира Зеленского, который позволил себе грубые и неуместные высказывания в адрес российской делегации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.