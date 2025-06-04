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Регион
4 июня, 11:07

«Кое-кого раздосадовали»: Захарова вскрыла реакцию Киева на итоги стамбульской встречи

Захарова: Результаты встречи РФ и Украины некоторых в Киеве раздосадовали

Обложка © Telegram / МИД России

Обложка © Telegram / МИД России

Итоги стамбульских переговоров явно не обрадовали часть украинских представителей. Особенно резкой была реакция Владимира Зеленского, который позволил себе грубые и неуместные высказывания в адрес российской делегации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Достигнутые результаты на Банковой кое-кого явно раздосадовали. Тон задавал Зеленский, он позволял себе оскорбительные, попросту хамские сентенции в адрес российской делегации», — сказала Захарова на брифинге.

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Напомним, первый раунд переговоров России и Украины состоялся 16 мая. По его итогам стороны обменялись пленными по формуле «‎1000 на 1000». А 2 июня состоялся второй раунд. Москва и Киев условились о крупном обмене тяжелобольными, тяжелоранеными и молодыми военнопленными (18-25 лет) по формуле «всех на всех». Кроме того, Россия предлагала приостановить боевые действия на 2-3 дня для вывоза тел погибших, но Зеленский в хамской манере отверг предложение.

Александра Мышляева
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