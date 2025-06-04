Мединский заявил, что переговоры в Стамбуле шли тет-а-тет более трёх часов

Переговоры в Стамбуле 2 июня сначала шли тет-а-тет более трех часов, заявил глава российской делегации Владимир Мединский.

«Стамбульские переговоры прошли в двустороннем формате — велись сначала тет-а-тет более трёх часов, потом с участием всех членов делегации», — сказал Мединский на совещание с членами правительства, которое проводит президент РФ Владимир Путин.