Мединский заявил, что переговоры в Стамбуле шли тет-а-тет более трёх часов
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Переговоры в Стамбуле 2 июня сначала шли тет-а-тет более трех часов, заявил глава российской делегации Владимир Мединский.
«Стамбульские переговоры прошли в двустороннем формате — велись сначала тет-а-тет более трёх часов, потом с участием всех членов делегации», — сказал Мединский на совещание с членами правительства, которое проводит президент РФ Владимир Путин.
Напоминаем, что 2 июня состоялся второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Делегации смогли договориться о масштабном обмене тяжелобольными ранеными и молодыми военнопленными по принципу «всех на всех», а также о передаче тел погибших бойцов (Россия готова вернуть Украине 6000 тел). Кроме того, Москва передала Киеву на изучение свой вариант меморандума по урегулированию конфликта. Life.ru публиковал его текст здесь. Однако Зеленский заявил, что Украина не воспринимает всерьёз меморандум России, а также назвал бессмысленным продолжение встреч в Стамбуле на уровне делегаций.