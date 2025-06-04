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4 июня, 14:55

Движение по взорванному мосту в Курской области откроют до 2 августа

Обложка © freepik / wirestock

Обложка © freepik / wirestock

В Курской области движение по железнодорожному мосту возобновится не позднее 2 августа, полотно будут ремонтировать после его подрыва ночью 1 июня. Об этом сообщил глава «Российских железных дорог» (РЖД) Олег Белозёров в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Восстановление железнодорожного путепровода в прежних габаритах, мы согласовали этот вопрос с губернатором Курской области, там есть нюанс, нужно обязательно сохранить габарит для грузовых автомобилей, будет завершено в течение двух месяцев и движение будет открыто не позднее 2 августа», — отметил он.

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Напомним, что в ночь на 1 июня в Брянской области мост обрушился в результате подрыва, когда под ним проходил пассажирский поезд Климов — Москва. В результате трагедии погибли семь человек, а 118 получили ранения. Той же ночью в Курской области был подорван железнодорожный мост. В результате обрушения полотна травмы получили машинист и его два помощника в проезжавшем грузовом составе. СК РФ квалифицировал оба взрыва как теракт. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев пытается этими атаками запугать россиян и отвлечь западную общественность от огромных потерь ВСУ на поле боя.

Татьяна Миссуми
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