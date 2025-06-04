Движение по взорванному мосту в Курской области откроют до 2 августа

В Курской области движение по железнодорожному мосту возобновится не позднее 2 августа, полотно будут ремонтировать после его подрыва ночью 1 июня. Об этом сообщил глава «Российских железных дорог» (РЖД) Олег Белозёров в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Восстановление железнодорожного путепровода в прежних габаритах, мы согласовали этот вопрос с губернатором Курской области, там есть нюанс, нужно обязательно сохранить габарит для грузовых автомобилей, будет завершено в течение двух месяцев и движение будет открыто не позднее 2 августа», — отметил он.