Участник СВО сменит на посту вологодскую чиновницу, чья дочь угрожала неугодным отправкой на СВО
Боец СВО сменит на посту уволенную после видео дочери главу округа под Вологдой
Антон Тропин. Обложка © Telegram / Филимонов Live
Участник СВО Антон Тропин рекомендован к назначению главой Нюксенского муниципального округа Вологодской области, после того как прежний мэр Юлия Шевцова была уволена из-за неподобающего поведения своей дочери, угрожавшей отправить неугодных на спецоперацию. Кандидатуру Тропина рекомендовал губернатор Георгий Филимонов, сообщила его пресс-служба.
«Рекомендую на должность главы Нюксенского муниципального округа участника специальной военной операции, участника региональной кадровой программы «Герои Русского Севера» Антона Сергеевича Тропина. Совместными усилиями будем формировать горизонты будущего в муниципалитете», — сказал Филимонов на совещании с правительством области.
Он отметил, что Тропин добровольцем ушёл на спецоперацию, был разведчиком и командиром роты, а также награждён орденом «За отличие в службе» II степени, медалью «За участие в СВО» и медалью Суворова. Филимонов добавил, что военнослужащий уже имеет за плечами административный опыт работы.
Напомним, ранее в Сети появилось видео, где 19-летняя дочь главы Нюксенского муниципального округа Вологодской области Юлии Шевцовой угрожала неугодным отправкой на СВО, которую якобы могла бы организовать её мать. Ролик вызвал широкий общественный резонанс. Чиновница извинилась за скандальное видео и назвала поведение дочери «ошибкой по глупости», однако это её не спасло. Губернатор региона Георгий Филимонов объявил об отставке Шевцовой. Он также посоветовал ей заняться воспитанием дочери и отправить её на курсы медицинских сестёр для работы в военном госпитале в тылу СВО.