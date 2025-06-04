Участник СВО сменит на посту вологодскую чиновницу, чья дочь угрожала неугодным отправкой на СВО

Участник СВО Антон Тропин рекомендован к назначению главой Нюксенского муниципального округа Вологодской области, после того как прежний мэр Юлия Шевцова была уволена из-за неподобающего поведения своей дочери, угрожавшей отправить неугодных на спецоперацию. Кандидатуру Тропина рекомендовал губернатор Георгий Филимонов, сообщила его пресс-служба.

«Рекомендую на должность главы Нюксенского муниципального округа участника специальной военной операции, участника региональной кадровой программы «Герои Русского Севера» Антона Сергеевича Тропина. Совместными усилиями будем формировать горизонты будущего в муниципалитете», — сказал Филимонов на совещании с правительством области.