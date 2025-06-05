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5 июня, 09:49

«Не нужны трупы»: Политолог объяснил отказ Зеленского от паузы для сбора тел погибших

Политолог Матюшенков: Зеленский не хочет давать выплаты семьям погибших бойцов

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Россия выступила с инициативой краткосрочного прекращения огня на отдельных участках линии фронта — всего на два-три дня. Цель — дать возможность собрать тела погибших и передать их для захоронения, поскольку жара и санитарные риски в «серой зоне» становятся критическими, сообщает политолог Дмитрий Матюшенков в беседе с РИА «ФедералПресс».

Такая пауза способна прояснить судьбу пропавших без вести и снизить угрозу эпидемий. Однако, по его мнению, даже временное перемирие требует жёстких гарантий, ведь существует опасность, что украинская сторона может использовать передышку для перегруппировки войск и укрепления позиций.

Эксперт обращает внимание: Киев не спешит забирать тела погибших, ведь каждый возвращённый военнослужащий — это не только обязательные выплаты семьям, но и необходимость признать реальные потери, что негативно сказывается на официальной статистике Украины.

По сути, предложение Москвы — это не только гуманитарная инициатива, но и инструмент давления, подталкивающий Киев к диалогу. Чем больше подобных точек соприкосновения, тем выше вероятность дипломатических контактов и обсуждения мира, несмотря на нежелание украинских властей идти на переговоры.

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Ранее Россия предложила Украине обменяться телами погибших солдат, а также ввести перемирие на 2-3 дня, чтобы забрать трупы с поля боя. Киев ответил отказом. По словам военкоров, таким образом Зеленскому придётся выплачивать семьям погибших 180 млрд (в рублях). Разумеется, киевский режим совершенно не заинтересован в таких тратах.

Владимир Озеров
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