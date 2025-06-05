«Не нужны трупы»: Политолог объяснил отказ Зеленского от паузы для сбора тел погибших
Политолог Матюшенков: Зеленский не хочет давать выплаты семьям погибших бойцов
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Россия выступила с инициативой краткосрочного прекращения огня на отдельных участках линии фронта — всего на два-три дня. Цель — дать возможность собрать тела погибших и передать их для захоронения, поскольку жара и санитарные риски в «серой зоне» становятся критическими, сообщает политолог Дмитрий Матюшенков в беседе с РИА «ФедералПресс».
Такая пауза способна прояснить судьбу пропавших без вести и снизить угрозу эпидемий. Однако, по его мнению, даже временное перемирие требует жёстких гарантий, ведь существует опасность, что украинская сторона может использовать передышку для перегруппировки войск и укрепления позиций.
Эксперт обращает внимание: Киев не спешит забирать тела погибших, ведь каждый возвращённый военнослужащий — это не только обязательные выплаты семьям, но и необходимость признать реальные потери, что негативно сказывается на официальной статистике Украины.
По сути, предложение Москвы — это не только гуманитарная инициатива, но и инструмент давления, подталкивающий Киев к диалогу. Чем больше подобных точек соприкосновения, тем выше вероятность дипломатических контактов и обсуждения мира, несмотря на нежелание украинских властей идти на переговоры.
Ранее Россия предложила Украине обменяться телами погибших солдат, а также ввести перемирие на 2-3 дня, чтобы забрать трупы с поля боя. Киев ответил отказом. По словам военкоров, таким образом Зеленскому придётся выплачивать семьям погибших 180 млрд (в рублях). Разумеется, киевский режим совершенно не заинтересован в таких тратах.