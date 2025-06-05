«Не нужны трупы»: Политолог объяснил отказ Зеленского от паузы для сбора тел погибших

Россия выступила с инициативой краткосрочного прекращения огня на отдельных участках линии фронта — всего на два-три дня. Цель — дать возможность собрать тела погибших и передать их для захоронения, поскольку жара и санитарные риски в «серой зоне» становятся критическими, сообщает политолог Дмитрий Матюшенков в беседе с РИА «ФедералПресс».

Такая пауза способна прояснить судьбу пропавших без вести и снизить угрозу эпидемий. Однако, по его мнению, даже временное перемирие требует жёстких гарантий, ведь существует опасность, что украинская сторона может использовать передышку для перегруппировки войск и укрепления позиций.

Эксперт обращает внимание: Киев не спешит забирать тела погибших, ведь каждый возвращённый военнослужащий — это не только обязательные выплаты семьям, но и необходимость признать реальные потери, что негативно сказывается на официальной статистике Украины.