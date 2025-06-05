Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в диалоге с главой российского государства Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп подчеркнул свою неосведомлённость о планах Киева по организации терактов в России. Однако в Кремле, по его словам, рассчитывали на более сильный жест — а именно, на осуждение Вашингтоном украинских атак.

«В ходе телефонного разговора, который состоялся вчера, президент США действительно сказал, что он не располагал какой-либо информацией о подготовке этого террористического акта со стороны киевского режима», — напомнил представитель Кремля о словах Трампа, что он не знал о планах Киева ударить по российским аэродромам.