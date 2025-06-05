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Регион
5 июня, 10:05

«Жёсткое осуждение»: В Кремле рассказали об ожидаемой реакции США на атаки ВСУ

Песков: В Кремле рассчитывали услышать от Трампа осуждение терактов ВСУ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в диалоге с главой российского государства Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп подчеркнул свою неосведомлённость о планах Киева по организации терактов в России. Однако в Кремле, по его словам, рассчитывали на более сильный жест — а именно, на осуждение Вашингтоном украинских атак.

«В ходе телефонного разговора, который состоялся вчера, президент США действительно сказал, что он не располагал какой-либо информацией о подготовке этого террористического акта со стороны киевского режима», — напомнил представитель Кремля о словах Трампа, что он не знал о планах Киева ударить по российским аэродромам.

Также официальный представитель Кремля отметил, что в контексте международной повестки Москва предпочла бы услышать «жёсткое осуждение как минимум этого террористического акта».

В Кремле сохранили в секрете, что Путин сказал Трампу об ответе России на удары по аэродромам
В Кремле сохранили в секрете, что Путин сказал Трампу об ответе России на удары по аэродромам

Напомним, что накануне состоялась беседа между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой. Телефонный разговор продолжался 1 час 10 минут. После переговоров Путина и Трампа на Украине установилась атмосфера смятения, поскольку местные средства массовой информации поспешили обнародовать ряд выводов, крайне тревожных для Киева. Life.ru писал также об основных темах, которые обсудили российский и американский лидеры.

Ольга Сливченко
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