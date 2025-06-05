В Кремле рассказали о позиции Путина по контактам с Украиной после атак ВСУ
Песков: Путин выступает за продолжение диалога с украинской стороной
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Президент России Владимир Путин выступает за продолжение диалога с украинской стороной. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что на вчерашнем совещании нашим министром иностранных дел Сергеем Лавровым была выражена точка зрения, что, несмотря на это, на рабочем уровне необходимо продолжать контакты. Эта точка зрения была поддержана главой государства», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга, отвечая на вопрос, рассматривает ли РФ полный разрыв отношений с Украиной в качестве возможной реакции на дальнейшие атаки Киева на гражданские объекты.
Напомним, по итогам вчерашнего разговора с Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что РФ решительно ответит на атаку, которую Киев предпринял 1 июня по гражданскому населению, а также по военным аэродромам. А вот что об этом сказал российский лидер — неизвестно. Военкор Александр Коц обратил внимание, что президент США не стал отговаривать российского коллегу от ответа Киеву за эти теракты и угрожать ему последствиями.