В Кремле рассказали о позиции Путина по контактам с Украиной после атак ВСУ

«Вы знаете, что на вчерашнем совещании нашим министром иностранных дел Сергеем Лавровым была выражена точка зрения, что, несмотря на это, на рабочем уровне необходимо продолжать контакты. Эта точка зрения была поддержана главой государства», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга, отвечая на вопрос, рассматривает ли РФ полный разрыв отношений с Украиной в качестве возможной реакции на дальнейшие атаки Киева на гражданские объекты.