«Диалога нет»: Стало известно, какой сигнал послал Путин после слов о терроризме Киева
Политолог Блохин: Путин заявлением о террористах в Киеве послал США сигнал
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Накануне телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом президент России Владимир Путин провёл совещание, на котором резко охарактеризовал украинские власти как террористические. По мнению эксперта Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, таким образом Москва дала понять Вашингтону: любые попытки урегулировать конфликт дипломатией обречены на провал, пока в Киеве остаётся нынешнее руководство, сообщает URA.ru.
Блохин подчёркивает: Кремль считает, что устранить коренные причины противостояния возможно лишь при смене власти на более лояльную к России. По его словам, атаки ВСУ на железнодорожную инфраструктуру и аэродромы только подтверждают тезис о невозможности конструктивного диалога.
Эксперты отмечают, что подобные действия Киева ведут к срыву переговоров и могут привести к их приостановке. В Москве рассчитывают, что давление союзников или угроза применения серьёзных мер заставят Украину отказаться от силовых методов.
Таким образом, заявление Путина стало недвусмысленным посланием Западу: Россия не видит перспектив для мирного урегулирования конфликта при нынешнем украинском руководстве.
Напомним, что в ходе вчерашней беседы с главой Белого дома Владимир Путин сообщил, что России придётся ответить на украинские атаки по военным аэродромам. Что именно сказал российский лидер — остаётся тайной. При этом Трамп вошёл в положение и не стал отговаривать своего коллегу из РФ от ответных действий.