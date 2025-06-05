Накануне телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом президент России Владимир Путин провёл совещание, на котором резко охарактеризовал украинские власти как террористические. По мнению эксперта Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, таким образом Москва дала понять Вашингтону: любые попытки урегулировать конфликт дипломатией обречены на провал, пока в Киеве остаётся нынешнее руководство, сообщает URA.ru.

Блохин подчёркивает: Кремль считает, что устранить коренные причины противостояния возможно лишь при смене власти на более лояльную к России. По его словам, атаки ВСУ на железнодорожную инфраструктуру и аэродромы только подтверждают тезис о невозможности конструктивного диалога.

Эксперты отмечают, что подобные действия Киева ведут к срыву переговоров и могут привести к их приостановке. В Москве рассчитывают, что давление союзников или угроза применения серьёзных мер заставят Украину отказаться от силовых методов.