Видно в бинокль: Стало известно, когда Сумы перейдут под контроль Армии России
Обозреватель Головнёв: Российские войска вплотную приблизились к Сумам
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Российские войска вплотную приблизились к Сумам — важнейшему транспортному и промышленному центру с населением свыше 270 тысяч человек. Сейчас артиллерия и FPV-дроны уже достают до городской черты, что серьёзно осложняет оборону, рассказал обозреватель «Царьграда» Илья Головнёв.
Эксперт отмечает: для полного контроля над ситуацией одной огневой блокады недостаточно — необходимо физически изолировать город от остальной территории Украины. Ключ к этому — перерезать основные трассы: Н07, Т1901, а затем взять под контроль дороги Р44 и Р45, чтобы окружить Сумы с разных направлений. Потенциальный удар из Белгородской области и наступление со стороны Тёткино позволяют замкнуть кольцо окружения.
«Опыт взятия крупных городов у нас уже есть. Тот же Мариуполь по населению превосходит Сумы в полтора раза… Освободили его за неполных три месяца», — отметил эксперт.
Потеря Сум станет серьёзным ударом по логистике и снабжению украинских сил, а также по оборонному потенциалу региона.
Недавно ВС РФ выбили противника сразу из двух населённых пунктов в Сумской области. На Украине чувствуют скорость, с которой наступает российская армия, поэтому Рада призывает всех жителей прямо сейчас собирать вещи и уезжать оттуда, не надеясь, что ВСУ справятся. Кстати, до Сум осталось всего 20 километров.