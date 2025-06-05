Видно в бинокль: Стало известно, когда Сумы перейдут под контроль Армии России

Российские войска вплотную приблизились к Сумам — важнейшему транспортному и промышленному центру с населением свыше 270 тысяч человек. Сейчас артиллерия и FPV-дроны уже достают до городской черты, что серьёзно осложняет оборону, рассказал обозреватель «Царьграда» Илья Головнёв.

Эксперт отмечает: для полного контроля над ситуацией одной огневой блокады недостаточно — необходимо физически изолировать город от остальной территории Украины. Ключ к этому — перерезать основные трассы: Н07, Т1901, а затем взять под контроль дороги Р44 и Р45, чтобы окружить Сумы с разных направлений. Потенциальный удар из Белгородской области и наступление со стороны Тёткино позволяют замкнуть кольцо окружения.

«Опыт взятия крупных городов у нас уже есть. Тот же Мариуполь по населению превосходит Сумы в полтора раза… Освободили его за неполных три месяца», — отметил эксперт.