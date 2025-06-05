Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник рассказал, почему Владимир Зеленский резко отреагировал на итоги переговоров в Стамбуле. По его словам, на то есть целый ряд причин.

По словам Олейника, у главы киевского режима есть сразу несколько причин для раздражения. Во-первых, делегации из Киева не удалось добиться временного перемирия. Это критично для команды Зеленского — ресурсы страны на исходе, а затишье позволило бы перегруппироваться и набрать оружия у западных друзей.

Во-вторых, недавние удары по российским аэродромам и поездам с гражданскими были попыткой спровоцировать Москву на выход из переговоров. Зеленский рассчитывал, что в случае срыва диалога ответственность ляжет на Россию, что дало бы повод Западу ужесточить санкции. Однако этот расчёт не оправдался. Третья причина — согласие Киева на крупномасштабный обмен телами погибших по формуле «6000 на 6000».