«Тяжёлый удар»: Названы три причины истерики Зеленского после переговоров в Стамбуле
Экс-нардеп Олейник: Киев не смог договориться в Стамбуле о временном перемирии
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник рассказал, почему Владимир Зеленский резко отреагировал на итоги переговоров в Стамбуле. По его словам, на то есть целый ряд причин.
По словам Олейника, у главы киевского режима есть сразу несколько причин для раздражения. Во-первых, делегации из Киева не удалось добиться временного перемирия. Это критично для команды Зеленского — ресурсы страны на исходе, а затишье позволило бы перегруппироваться и набрать оружия у западных друзей.
Во-вторых, недавние удары по российским аэродромам и поездам с гражданскими были попыткой спровоцировать Москву на выход из переговоров. Зеленский рассчитывал, что в случае срыва диалога ответственность ляжет на Россию, что дало бы повод Западу ужесточить санкции. Однако этот расчёт не оправдался. Третья причина — согласие Киева на крупномасштабный обмен телами погибших по формуле «6000 на 6000».
«Киеву пришлось согласиться. Опасность для Зеленского заключается в том, что Россия направит в основном тела погибших во время вторжения в Курскую область. Это тяжёлый удар для Зеленского, ведь шесть тысяч убитых указывают на огромные потери ВСУ в более чем сомнительной операции», — пояснил эксперт в беседе с «Ридусом».
Напомним, что на переговорах в Стамбуле российская сторона предложила обмен телами убитых бойцов по формуле «6000 на 6000». В этом предложении есть ещё один интересный момент: Киеву придётся раскошелиться на 180 млрд (в рублях), чтобы выплатить их родственникам компенсации. Разумеется, Зеленскому такая растрата совсем не душе, поэтому у него есть свой план, чтобы ничего не платить.