Трамп планирует принять жёсткие меры после атак ВСУ на регионы РФ
Atlantic: Трамп обсуждает с помощниками прекращение помощи Киеву после атак РФ
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Атака Украины на российские аэродромы спровоцировал в Белом доме бурные дискуссии относительно целесообразности прекращения поддержки Киева со стороны Вашингтона. Об этом сказано в материале журнала Atlantic.
Один из внештатных консультантов администрации американского лидера утверждает, что президент Дональд Трамп придерживается мнения, согласно которому Киеву следовало бы сконцентрироваться на стамбульском переговорном процессе. Тот же источник добавил, что атака российских регионов вновь вызвала недовольство хозяина Белого дома в отношении главы киевского режима Владимира Зеленского.
Лидер Штатов выражает опасения в связи с участившимися атаками ВСУ, так как, по его мнению, это может привести к эскалации конфликта или более серьёзным последствиям — в том числе, развязыванию Третьей мировой войны.
Ранее стало известно, что американский президент обратился к главе российского государства Владимиру Путину и попросил его не наносить «удар возмездия» по территории Украины после атак на авиабазы 1 июня.
Напомним, что 1 июня ВСУ организовали массированную атаку по российским авиабазам в рамках операции «Паутина». Дроны для ударов по военным объектам были замаскированы в фурах, в тайниках под фальшивыми потолками. США полагают, что ВС РФ обязательно нанесут ответный удар по стороне противника.