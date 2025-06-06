Атака Украины на российские аэродромы спровоцировал в Белом доме бурные дискуссии относительно целесообразности прекращения поддержки Киева со стороны Вашингтона. Об этом сказано в материале журнала Atlantic.

Один из внештатных консультантов администрации американского лидера утверждает, что президент Дональд Трамп придерживается мнения, согласно которому Киеву следовало бы сконцентрироваться на стамбульском переговорном процессе. Тот же источник добавил, что атака российских регионов вновь вызвала недовольство хозяина Белого дома в отношении главы киевского режима Владимира Зеленского.

Лидер Штатов выражает опасения в связи с участившимися атаками ВСУ, так как, по его мнению, это может привести к эскалации конфликта или более серьёзным последствиям — в том числе, развязыванию Третьей мировой войны.