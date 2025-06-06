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6 июня, 14:30

Троицкая родительская суббота: Батюшка рассказал, как правильно молиться за усопших 7 июня

Троицкая родительская суббота 2025 уже скоро. В православной традиции есть две Вселенские родительские: зимняя и летняя. Летом Вселенская родительская наступает после Пасхи: она выпадает на 49-е сутки. Рассказываем, как правильно провести христианский памятный день.

Вселенская Троицкая родительская суббота будет уже в эти выходные. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vadiar, Sailorr

Вселенская Троицкая родительская суббота будет уже в эти выходные. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vadiar, Sailorr

Родительская суббота в православной традиции — день, когда христиане поминают усопших. У нас есть две главные Родительские субботы года: Мясопустная и Троицкая. Они ещё называются Вселенскими и отличаются от других памятных дней. Во-первых, в храме читают специальную молитву. Во-вторых, на Вселенские родительские можно поминать не только своих родственников, но и всех, с кем вы общались, при условии, что этот человек исповедовал православную веру. Рассказываем всё, что нужно знать о Троицкой родительской.

Когда будет Троицкая родительская суббота в 2025 году

Троицкая родительская суббота приходится на весенние или летние месяцы. Фото © ТАСС / Виктор Драчев

Троицкая родительская суббота приходится на весенние или летние месяцы. Фото © ТАСС / Виктор Драчев

Каждый год Троицкую родительскую субботу вычисляют по дате Пасхи. Так рассчитывают не только Родительские, но и другие переходящие праздники. Троицкая родительская — это 49-й день после праздника Воскресения Христа. То есть в 2025 году она выпадает на 7 июня. Кстати, в католической Церкви Родительских суббот не бывает. Аналогом наших памятных дней является День всех усопших верных. «Эта традиция уходит корнями в первые века христианства: тогда верующие собирались вместе, чтобы вспомнить умерших и попросить у Бога для них прощения и милости», — отмечает иерей Давид Бобров.

В чём суть Троицкой Вселенской родительской субботы

Троицкая родительская суббота — Вселенская. Значит, поминать можно всех, не только родственников. Фото © Life.ru

Троицкая родительская суббота — Вселенская. Значит, поминать можно всех, не только родственников. Фото © Life.ru

Троицкая родительская суббота — это день, когда нужно вспоминать об усопших только хорошее. Если на минутку переключить внимание с традиционных обрядов на саму суть праздника, то мы выясним, что суть Троицкой родительской — в любви, которую мы через молитву Богу посылаем тем, с кем в этом мире уже не встретимся.

Троицкая родительская суббота — это особый день, когда мы всей Церковью вспоминаем и молимся о наших ушедших близких. Он отмечается накануне праздника Святой Троицы и занимает важное место в жизни каждого православного человека. Такой день напоминает нам о благодарности, о ценности памяти, помогает почувствовать связь с теми, кого мы по-прежнему любим, даже если их уже нет рядом.

Давид Бобров

Иерей, священник православной Церкви

Троицкая родительская суббота — это особый день, когда мы всей Церковью вспоминаем и молимся о наших ушедших близких. Он отмечается накануне праздника Святой Троицы и занимает важное место в жизни каждого православного человека. Такой день напоминает нам о благодарности, о ценности памяти, помогает почувствовать связь с теми, кого мы по-прежнему любим, даже если их уже нет рядом.
Троицкая родительская суббота — это особый день, когда мы всей Церковью вспоминаем и молимся о наших ушедших близких. Он отмечается накануне праздника Святой Троицы и занимает важное место в жизни каждого православного человека. Такой день напоминает нам о благодарности, о ценности памяти, помогает почувствовать связь с теми, кого мы по-прежнему любим, даже если их уже нет рядом.

А ещё Троицкая родительская суббота — это день, который связывает поколения. На Вселенские субботы мы вспоминаем как наших усопших родных, которые частично сформировали нашу личность, так и тех, с кем у нас нет родства по крови. На Родительские субботы принято проявлять уважение к старшему поколению, вспоминать тех, кто оказал на нас большое влияние. Даже если это не родственник, а друг, школьный учитель или преподаватель.

Как правильно молиться за усопших 7 июня в Троицкую субботу

На Родительские субботы принято оставлять заупокойные записки в храмах. Фото © РИА «Новости» / Павел Бедняков

На Родительские субботы принято оставлять заупокойные записки в храмах. Фото © РИА «Новости» / Павел Бедняков

«Молитва за усопших — это не просто воспоминание, а настоящее проявление любви и заботы. Мы верим, что наши молитвы и добрые дела, совершённые в память об умерших, могут стать для них духовной поддержкой», — говорит иерей и священник православной Церкви Давид Бобров. Православная вера в особенности подчёркивает то, насколько важно устанавливать через молитву связь с Богом и проявлять заботу о своих родных, даже если те уже в ином мире.

В этот день в храмах проходит особая заупокойная служба — панихида. Священник и прихожане молятся обо всех усопших, а каждый может подать записку с именами своих родных, чтобы их помянули за богослужением. Можно поставить свечу, помолиться, просто вспомнить дорогих людей с теплотой и благодарностью.

Давид Бобров

Иерей, священник православной Церкви

В этот день в храмах проходит особая заупокойная служба — панихида. Священник и прихожане молятся обо всех усопших, а каждый может подать записку с именами своих родных, чтобы их помянули за богослужением. Можно поставить свечу, помолиться, просто вспомнить дорогих людей с теплотой и благодарностью.
В этот день в храмах проходит особая заупокойная служба — панихида. Священник и прихожане молятся обо всех усопших, а каждый может подать записку с именами своих родных, чтобы их помянули за богослужением. Можно поставить свечу, помолиться, просто вспомнить дорогих людей с теплотой и благодарностью.

Во Вселенскую родительскую субботу, которой и является Троицкая, можно поминать не только родителей и других родных. Как раз 7 июня вы сможете оставить священнику записку и вписать туда всех, кто по каким-либо причинам нас покинул. Переживать смерть друга или близкого человека очень тяжело, но благодаря нашим традициям и вере во Христа этот груз становится чуточку легче.

Как провести Троицкую родительскую субботу

Молитву за усопших можно провести и дома, если вы не сможете попасть в храм 7 июня. Фото © Freepik

Молитву за усопших можно провести и дома, если вы не сможете попасть в храм 7 июня. Фото © Freepik

Троицкая родительская суббота 7 июня — особенный день. «Постарайтесь провести его спокойно, с миром в душе, без суеты и лишнего веселья», — говорит священник. Он особенно отмечает, что помолиться за родных и близких можно и дома, если в храм попасть не получается. «Совершите доброе дело в память об умерших: помогите кому-то, пожертвуйте на благотворительность или просто скажите добрые слова о тех, кого уже нет рядом», советует Бобров. Человек, обладающий духовным саном, знает: лучший способ проявить уважение к Богу и православной вере — это помощь, которую вы оказываете страждущим.

После службы многие отправляются на кладбище, чтобы почтить память усопших. Если вы хотите, чтобы священник помолился прямо на могиле, об этом можно заранее договориться в храме. На кладбище священник прочитает короткую молитву и окропит могилу святой водой, прося у Бога покоя для усопших.

Давид Бобров

Иерей, священник православной Церкви

После службы многие отправляются на кладбище, чтобы почтить память усопших. Если вы хотите, чтобы священник помолился прямо на могиле, об этом можно заранее договориться в храме. На кладбище священник прочитает короткую молитву и окропит могилу святой водой, прося у Бога покоя для усопших.
После службы многие отправляются на кладбище, чтобы почтить память усопших. Если вы хотите, чтобы священник помолился прямо на могиле, об этом можно заранее договориться в храме. На кладбище священник прочитает короткую молитву и окропит могилу святой водой, прося у Бога покоя для усопших.

После службы священник может совершить особый чин поминовения на кладбище. Это будет лития или панихида, а потом святой отец окропит могилу святой водой. Так что на вопрос «Можно ли пригласить священника на кладбище?» ответ однозначный: да, можно. Так вы проявите особенное уважение к тем, кто нас покинул.

Что можно делать на Троицкую родительскую субботу 7 июня

На Троицкую родительскую субботу можно пойти в храм и поехать на кладбище. Фото © Freepik

На Троицкую родительскую субботу можно пойти в храм и поехать на кладбище. Фото © Freepik

Существуют правила проведения Троицкой родительской субботы, которые складывались веками. Традиция Родительской субботы могла прийти к нам из Византии вместе с православной верой, но за 1037 лет православные обычаи могли интегрировать в себя черты той веры, которая была у славян до 988 года.

Вот что можно делать на Троицкую родительскую 7 июня.

  • Пойти в храм, оставить записки за упокой, принести постные угощения.
  • Тихо помолиться об усопших дома.
  • Поехать на кладбище, привести в порядок могилы усопших.
  • Устроить скромный и тихий семейный ужин.
  • Вспоминать о тех, кто нас покинул, только хорошее.

Что нельзя делать на Троицкую родительскую субботу

Во время Троицкой родительской субботы лучше не устраивать гулянья. Фото © Freepik

Во время Троицкой родительской субботы лучше не устраивать гулянья. Фото © Freepik

Главное на Троицкую родительскую субботу — соблюдать баланс эмоций, которые могут вас посетить в этот особый день. Не стоит устраивать шумные гулянья и громко веселиться, но и слишком сильно грустить тоже не стоит потому, что священники на службе просят у Бога для усопших в первую очередь покоя. Наши сильные эмоции могут, наоборот, вызвать некоторое волнение в тонких нематериальных планах. А ещё во время родительской не стоит бездельничать, ставить на стол шикарные яства и конфликтовать.

Троицкая родительская суббота напоминает нам: любовь сильнее смерти, а память о близких — не просто формальность, а часть нашей жизни и веры. Молитва за усопших объединяет поколения, учит нас благодарности и помогает ценить каждый прожитый день.

Давид Бобров

Иерей, священник православной Церкви

Троицкая родительская суббота напоминает нам: любовь сильнее смерти, а память о близких — не просто формальность, а часть нашей жизни и веры. Молитва за усопших объединяет поколения, учит нас благодарности и помогает ценить каждый прожитый день.
Троицкая родительская суббота напоминает нам: любовь сильнее смерти, а память о близких — не просто формальность, а часть нашей жизни и веры. Молитва за усопших объединяет поколения, учит нас благодарности и помогает ценить каждый прожитый день.

Троицкая родительская суббота — особенный день. Только на Троицкую и Мясопустную родительские вы можете оставить в храме записку не только за родных, но и за тех, кто был вам духовно близок. Недавно Life.ru вспомнил «наше всё» — Александра Сергеевича Пушкина, вы можете пройти тест на знание его стихотворений.

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