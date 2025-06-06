Троицкая родительская суббота: Батюшка рассказал, как правильно молиться за усопших 7 июня

Родительская суббота в православной традиции — день, когда христиане поминают усопших. У нас есть две главные Родительские субботы года: Мясопустная и Троицкая. Они ещё называются Вселенскими и отличаются от других памятных дней. Во-первых, в храме читают специальную молитву. Во-вторых, на Вселенские родительские можно поминать не только своих родственников, но и всех, с кем вы общались, при условии, что этот человек исповедовал православную веру. Рассказываем всё, что нужно знать о Троицкой родительской.

Когда будет Троицкая родительская суббота в 2025 году

Троицкая родительская суббота приходится на весенние или летние месяцы. Фото © ТАСС / Виктор Драчев

Каждый год Троицкую родительскую субботу вычисляют по дате Пасхи. Так рассчитывают не только Родительские, но и другие переходящие праздники. Троицкая родительская — это 49-й день после праздника Воскресения Христа. То есть в 2025 году она выпадает на 7 июня. Кстати, в католической Церкви Родительских суббот не бывает. Аналогом наших памятных дней является День всех усопших верных. «Эта традиция уходит корнями в первые века христианства: тогда верующие собирались вместе, чтобы вспомнить умерших и попросить у Бога для них прощения и милости», — отмечает иерей Давид Бобров.

В чём суть Троицкой Вселенской родительской субботы

Троицкая родительская суббота — Вселенская. Значит, поминать можно всех, не только родственников. Фото © Life.ru

Троицкая родительская суббота — это день, когда нужно вспоминать об усопших только хорошее. Если на минутку переключить внимание с традиционных обрядов на саму суть праздника, то мы выясним, что суть Троицкой родительской — в любви, которую мы через молитву Богу посылаем тем, с кем в этом мире уже не встретимся.

Троицкая родительская суббота — это особый день, когда мы всей Церковью вспоминаем и молимся о наших ушедших близких. Он отмечается накануне праздника Святой Троицы и занимает важное место в жизни каждого православного человека. Такой день напоминает нам о благодарности, о ценности памяти, помогает почувствовать связь с теми, кого мы по-прежнему любим, даже если их уже нет рядом. Давид Бобров Иерей, священник православной Церкви

А ещё Троицкая родительская суббота — это день, который связывает поколения. На Вселенские субботы мы вспоминаем как наших усопших родных, которые частично сформировали нашу личность, так и тех, с кем у нас нет родства по крови. На Родительские субботы принято проявлять уважение к старшему поколению, вспоминать тех, кто оказал на нас большое влияние. Даже если это не родственник, а друг, школьный учитель или преподаватель.

Как правильно молиться за усопших 7 июня в Троицкую субботу

На Родительские субботы принято оставлять заупокойные записки в храмах. Фото © РИА «Новости» / Павел Бедняков

«Молитва за усопших — это не просто воспоминание, а настоящее проявление любви и заботы. Мы верим, что наши молитвы и добрые дела, совершённые в память об умерших, могут стать для них духовной поддержкой», — говорит иерей и священник православной Церкви Давид Бобров. Православная вера в особенности подчёркивает то, насколько важно устанавливать через молитву связь с Богом и проявлять заботу о своих родных, даже если те уже в ином мире.

В этот день в храмах проходит особая заупокойная служба — панихида. Священник и прихожане молятся обо всех усопших, а каждый может подать записку с именами своих родных, чтобы их помянули за богослужением. Можно поставить свечу, помолиться, просто вспомнить дорогих людей с теплотой и благодарностью. Давид Бобров Иерей, священник православной Церкви

Во Вселенскую родительскую субботу, которой и является Троицкая, можно поминать не только родителей и других родных. Как раз 7 июня вы сможете оставить священнику записку и вписать туда всех, кто по каким-либо причинам нас покинул. Переживать смерть друга или близкого человека очень тяжело, но благодаря нашим традициям и вере во Христа этот груз становится чуточку легче.

Как провести Троицкую родительскую субботу

Молитву за усопших можно провести и дома, если вы не сможете попасть в храм 7 июня. Фото © Freepik

Троицкая родительская суббота 7 июня — особенный день. «Постарайтесь провести его спокойно, с миром в душе, без суеты и лишнего веселья», — говорит священник. Он особенно отмечает, что помолиться за родных и близких можно и дома, если в храм попасть не получается. «Совершите доброе дело в память об умерших: помогите кому-то, пожертвуйте на благотворительность или просто скажите добрые слова о тех, кого уже нет рядом», — советует Бобров. Человек, обладающий духовным саном, знает: лучший способ проявить уважение к Богу и православной вере — это помощь, которую вы оказываете страждущим.

После службы многие отправляются на кладбище, чтобы почтить память усопших. Если вы хотите, чтобы священник помолился прямо на могиле, об этом можно заранее договориться в храме. На кладбище священник прочитает короткую молитву и окропит могилу святой водой, прося у Бога покоя для усопших. Давид Бобров Иерей, священник православной Церкви

После службы священник может совершить особый чин поминовения на кладбище. Это будет лития или панихида, а потом святой отец окропит могилу святой водой. Так что на вопрос «Можно ли пригласить священника на кладбище?» ответ однозначный: да, можно. Так вы проявите особенное уважение к тем, кто нас покинул.

Что можно делать на Троицкую родительскую субботу 7 июня

На Троицкую родительскую субботу можно пойти в храм и поехать на кладбище. Фото © Freepik

Существуют правила проведения Троицкой родительской субботы, которые складывались веками. Традиция Родительской субботы могла прийти к нам из Византии вместе с православной верой, но за 1037 лет православные обычаи могли интегрировать в себя черты той веры, которая была у славян до 988 года.

Вот что можно делать на Троицкую родительскую 7 июня. Пойти в храм, оставить записки за упокой, принести постные угощения.

Тихо помолиться об усопших дома.

Поехать на кладбище, привести в порядок могилы усопших.

Устроить скромный и тихий семейный ужин.

Вспоминать о тех, кто нас покинул, только хорошее.

Что нельзя делать на Троицкую родительскую субботу

Во время Троицкой родительской субботы лучше не устраивать гулянья. Фото © Freepik

Главное на Троицкую родительскую субботу — соблюдать баланс эмоций, которые могут вас посетить в этот особый день. Не стоит устраивать шумные гулянья и громко веселиться, но и слишком сильно грустить тоже не стоит потому, что священники на службе просят у Бога для усопших в первую очередь покоя. Наши сильные эмоции могут, наоборот, вызвать некоторое волнение в тонких нематериальных планах. А ещё во время родительской не стоит бездельничать, ставить на стол шикарные яства и конфликтовать.

Троицкая родительская суббота напоминает нам: любовь сильнее смерти, а память о близких — не просто формальность, а часть нашей жизни и веры. Молитва за усопших объединяет поколения, учит нас благодарности и помогает ценить каждый прожитый день. Давид Бобров Иерей, священник православной Церкви