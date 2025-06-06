В Москве из-под автомобиля BMW извлекли подозрительный предмет
В Москве из-под автомобиля BMW X6 извлекли подозрительный предмет. Об этом сообщает корреспондент Life.ru с места происшествия.
В Москве из-под автомобиля BMW X6 извлекли подозрительный предмет. Видео © Life.ru
Сначала для обследования использовали робота, а затем извлечением занимался сапёр. На месте происшествия продолжают работать специалисты.
Напомним, ранее сегодня появилась информация о минировании автомобиля, припаркованного на улице Леси Украинки в московском Кунцево. На место оперативно прибыли сапёры, территория вокруг была оцеплена полицией. Похожий на бомбу предмет был найден под колесом Kia Optima. Позднее появилось сообщение о втором предположительно заминированном автомобиле в столице.
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