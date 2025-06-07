Пропалестинские активисты облили краской фасад здания Минобороны Финляндии
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Пропалестинские активисты облили розовой краской фасад здания Минобороны Финляндии в Хельсинки. Об этом сообщает телерадиовещатель Yle.
«Главный вход в здание министерства обороны в Хельсинки облили розовой краской ночью 7 июня», — говорится в сообщении.
По данным издания, охранник сообщил полиции о двух подозреваемых — мужчине и женщине, которые скрылись с места происшествия. Дело квалифицируется как особо тяжкий ущерб имуществу.
Группа активистов Palestine Action взяла на себя ответственность за инцидент, заявив, что акция направлена против действий в секторе Газа и сотрудничества финского Минобороны с израильскими оборонными предприятиями. По их словам, для акции использовалась водорастворимая краска.
Ранее Life.ru сообщал, что группа активистов под названием The Freedom Flotilla Coalition отплыла 1 июня от берегов Сицилии в сторону сектора Газы с целью «прорвать блокаду» и доставить жителям гуманитарную помощь. На борту находятся экоактивистка ГретаТунберг, Каннингэм, депутат Европарламента Рима Хасан и другие общественники. По пути в Газу парусник подал сигнал бедствия. В Израили заявили, что не позволят судну «Мадлен» пересечь границу с Газой.