Пропалестинские активисты облили краской фасад здания Минобороны Финляндии

Пропалестинские активисты облили розовой краской фасад здания Минобороны Финляндии в Хельсинки. Об этом сообщает телерадиовещатель Yle.

«Главный вход в здание министерства обороны в Хельсинки облили розовой краской ночью 7 июня», — говорится в сообщении.

По данным издания, охранник сообщил полиции о двух подозреваемых — мужчине и женщине, которые скрылись с места происшествия. Дело квалифицируется как особо тяжкий ущерб имуществу.