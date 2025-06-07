Член Совета Федерации Андрей Клишас выдвинул предположение о целенаправленном стремлении Киева к срыву мирных инициатив. Он предполагает, что это подтверждается нежеланием украинской стороны идти на обмен пленными и забирать тела погибших военнослужащих.

«Украина просто не готова ни к обмену пленными, ни принять тела своих солдат. Хунта в Киеве была уверена, что они сорвали все мирные контакты своими безрассудными атаками», — написал сенатор в своём Telegram-канале.