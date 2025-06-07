В Совфеде увидели в «безрассудных атаках» Киева намерение сорвать мирные контакты
Клишас: Уверенный в срыве мирных контактов Киев не был готов к обмену
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Член Совета Федерации Андрей Клишас выдвинул предположение о целенаправленном стремлении Киева к срыву мирных инициатив. Он предполагает, что это подтверждается нежеланием украинской стороны идти на обмен пленными и забирать тела погибших военнослужащих.
«Украина просто не готова ни к обмену пленными, ни принять тела своих солдат. Хунта в Киеве была уверена, что они сорвали все мирные контакты своими безрассудными атаками», — написал сенатор в своём Telegram-канале.
Напомним, что сегодня стало известно о внезапном переносе сроков приёма тел и обмена военнопленными между Россией и Украиной. Инициатором стал Киев. Несмотря на то, что Россия уже доставила первую группу тел погибших военных ВСУ в зону обмена и предоставила список из 640 российских военнопленных, представители Незалежной не прибыли в назначенное место.