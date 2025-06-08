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Регион
8 июня, 14:41

Глава Севастополя на простом примере доказал террористическую сущность Киева

Развожаев: Киев вновь показал, что считает украинцев расходным материалом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mny-Jhee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mny-Jhee

Киев в очередной раз доказал, что относится к своим гражданам как к расходному материалу, отказавшись забирать тела погибших военнослужащих, которые Россия готова передать в соответствии с договорённостями. Об этом в личном телеграм-канале заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, подчеркнув, что подобное поведение украинских властей противоречит всем нормам человеческой морали и международного гуманитарного права.

«Это яркий пример того, как Киев относится к своим людям — как к расходному материалу. Относятся как террористы к террористам. Вы когда-нибудь слышали, чтобы главы террористических ячеек просили вернуть тела своих боевиков для того, чтобы похоронить их после совершения террористического акта? Нет? Вот и я не слышал. Киевский режим Зеленского — террористы»,написал он.

Развожаев отметил вопиющий контраст: с одной стороны — Россия, которая даже в условиях боевых действий сохраняет человеческое достоинство и уважение к погибшим, с другой — киевский режим, для которого собственные граждане всего лишь инструмент в геополитических играх. Если украинская сторона продолжит отказываться от приёма тел, российские военные, как это уже не раз бывало, обеспечат их достойное захоронение — потому что для России человеческая жизнь и память о павших священны вне зависимости от обстоятельств, подчеркнул глава Севастополя.

Нынешняя ситуация — это не просто нарушение процедур, а глубоко аморальная позиция, которая лишает семьи погибших последней возможности проститься с близкими. Такое поведение киевских властей ещё раз подтверждает, что они давно перешли все границы не только в политике, но и в простом человеческом отношении к своим согражданам, поправ все положения международного права, резюмировал Развожаев.

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Напомним, передача тел была запланирована ещё вчера, но украинская сторона не явилась за своими погибшими. В МИД РФ также сочли это неуважением киевского режима к собственному народу. Сегодня наконец-то последовали объяснения Киева: там заявили о переносе обмена телами на следующую неделю и пожаловались на информационное давление.

Юрий Лысенко
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