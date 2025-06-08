Киев в очередной раз доказал, что относится к своим гражданам как к расходному материалу, отказавшись забирать тела погибших военнослужащих, которые Россия готова передать в соответствии с договорённостями. Об этом в личном телеграм-канале заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, подчеркнув, что подобное поведение украинских властей противоречит всем нормам человеческой морали и международного гуманитарного права.

«Это яркий пример того, как Киев относится к своим людям — как к расходному материалу. Относятся как террористы к террористам. Вы когда-нибудь слышали, чтобы главы террористических ячеек просили вернуть тела своих боевиков для того, чтобы похоронить их после совершения террористического акта? Нет? Вот и я не слышал. Киевский режим Зеленского — террористы», — написал он.

Развожаев отметил вопиющий контраст: с одной стороны — Россия, которая даже в условиях боевых действий сохраняет человеческое достоинство и уважение к погибшим, с другой — киевский режим, для которого собственные граждане всего лишь инструмент в геополитических играх. Если украинская сторона продолжит отказываться от приёма тел, российские военные, как это уже не раз бывало, обеспечат их достойное захоронение — потому что для России человеческая жизнь и память о павших священны вне зависимости от обстоятельств, подчеркнул глава Севастополя.