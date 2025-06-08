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Регион
8 июня, 17:32

ВС РФ перешли границу Днепропетровской области ещё 20 мая

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Подразделения российских военных впервые пересекли административную границу Днепропетровской области ещё 20 мая. Об этом сообщили штурмового отряда танковой дивизии.

«Мы, бойцы Кемеровской роты танкового полка танковой дивизии, в ходе [специальной] военной операции перешли границу Днепропетровской области. 20 мая, 09:14», — рассказал боец штурмового отряда в эфире канала «Россия-1».

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Напомним, российские войска вышли к границе Днепропетровской области. Теперь наши бойцы будут наступать там. По словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, этот шаг — ответ за отказ Киева нормально вести переговоры. В ГД отметили, что этот регион скоро может стать российским.

Александра Мышляева
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