ВС РФ перешли границу Днепропетровской области ещё 20 мая
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Подразделения российских военных впервые пересекли административную границу Днепропетровской области ещё 20 мая. Об этом сообщили штурмового отряда танковой дивизии.
«Мы, бойцы Кемеровской роты танкового полка танковой дивизии, в ходе [специальной] военной операции перешли границу Днепропетровской области. 20 мая, 09:14», — рассказал боец штурмового отряда в эфире канала «Россия-1».
Напомним, российские войска вышли к границе Днепропетровской области. Теперь наши бойцы будут наступать там. По словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, этот шаг — ответ за отказ Киева нормально вести переговоры. В ГД отметили, что этот регион скоро может стать российским.