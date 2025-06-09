В Татарстане сняли угрозу атаки беспилотников
Обложка © Shutterstock/FOTODOM/Anelo
Угроза атаки беспилотников, объявленная в Татарстане в 03:03 мск 9 июня, была отменена в 09:20 мск. Об этом сообщается в приложении МЧС России.
«Внимание! На территории Республики Татарстан с 09:20 снят режим «беспилотная опасность», — говорится в сообщении.
Напомним, что за прошедшую ночь российские средства противовоздушной обороны сбили над территорией регионов 49 украинских беспилотников. В частности, дроны противника атаковали Чебоксары дронами типа «Лютый», местные жители слышали более шести взрывов. По данным губернатора, два БПЛА упали на территории АО «ВНИИР» в Чувашской Республике, человеческих жертв и пострадавших удалось избежать.