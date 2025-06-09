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Регион
9 июня, 08:17

В Татарстане сняли угрозу атаки беспилотников

Обложка © Shutterstock/FOTODOM/Anelo

Обложка © Shutterstock/FOTODOM/Anelo

Угроза атаки беспилотников, объявленная в Татарстане в 03:03 мск 9 июня, была отменена в 09:20 мск. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

«Внимание! На территории Республики Татарстан с 09:20 снят режим «беспилотная опасность», — говорится в сообщении.

ВСУ атаковали Чебоксары дронами типа «Лютый»
ВСУ атаковали Чебоксары дронами типа «Лютый»

Напомним, что за прошедшую ночь российские средства противовоздушной обороны сбили над территорией регионов 49 украинских беспилотников. В частности, дроны противника атаковали Чебоксары дронами типа «Лютый», местные жители слышали более шести взрывов. По данным губернатора, два БПЛА упали на территории АО «ВНИИР» в Чувашской Республике, человеческих жертв и пострадавших удалось избежать.

Александра Вишнякова
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