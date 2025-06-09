Украинская сторона при срыве обмена пленными и телами погибших бойцов ВСУ использует совершенно несостоятельные оправдания и отговорки. При этом Москва продолжает придерживаться достигнутых в Стамбуле договорённостей. Об этом во время своего ежедневного брифинга сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Российская Федерация придерживается тех договорённостей, которые были достигнуты в прошлый раз в Стамбуле на втором раунде переговоров, и всегда выполняет те договорённости, которые были достигнуты, чего не скажешь об украинской стороне», — подчеркнул представитель Кремля.