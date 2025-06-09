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9 июня, 10:18

Кремль высказался о давлении на Зеленского из-за жуткой ситуации с телами 6000 ВСУшников

Песков: Киев придумал отговорки ради срыва обмена, но РФ придерживается условий

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Украинская сторона при срыве обмена пленными и телами погибших бойцов ВСУ использует совершенно несостоятельные оправдания и отговорки. При этом Москва продолжает придерживаться достигнутых в Стамбуле договорённостей. Об этом во время своего ежедневного брифинга сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Российская Федерация придерживается тех договорённостей, которые были достигнуты в прошлый раз в Стамбуле на втором раунде переговоров, и всегда выполняет те договорённости, которые были достигнуты, чего не скажешь об украинской стороне», — подчеркнул представитель Кремля.

Несмотря на различные отговорки и оправдания, Россия не планирует обращаться к международным организациям за помощью в вопросе передачи Киеву тел 6000 погибших военнослужащих ВСУ. По словам Пескова, перед тем, как просить помощи, Москва намерена понять «отказывается ли Украина от выполнения договорённостей».

МИД обвинил Зеленского в кощунстве за отказ от тел 6000 солдат, в чьей крови он замарал руки
МИД обвинил Зеленского в кощунстве за отказ от тел 6000 солдат, в чьей крови он замарал руки

Напомним, что передача тел погибших солдат ВСУ, назначенная на 7 июня, не состоялась из-за неявки украинской стороны. В МИД РФ выразили возмущение, расценив это как проявление неуважения киевских властей к своим гражданам. Речь шла о передаче шести тысяч тел украинских военнослужащих. Впоследствии, 8 июня, Киев предложил перенести процедуру обмена на следующую неделю. В связи с этим депутат Верховной рады Артём Дмитрук призвал граждан Украины выйти на протесты и потребовать отставки Зеленского, обвинив его в отказе возвращать тела погибших солдат на родину.

Наталья Афонина
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