Кремль высказался о давлении на Зеленского из-за жуткой ситуации с телами 6000 ВСУшников
Песков: Киев придумал отговорки ради срыва обмена, но РФ придерживается условий
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Украинская сторона при срыве обмена пленными и телами погибших бойцов ВСУ использует совершенно несостоятельные оправдания и отговорки. При этом Москва продолжает придерживаться достигнутых в Стамбуле договорённостей. Об этом во время своего ежедневного брифинга сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Российская Федерация придерживается тех договорённостей, которые были достигнуты в прошлый раз в Стамбуле на втором раунде переговоров, и всегда выполняет те договорённости, которые были достигнуты, чего не скажешь об украинской стороне», — подчеркнул представитель Кремля.
Несмотря на различные отговорки и оправдания, Россия не планирует обращаться к международным организациям за помощью в вопросе передачи Киеву тел 6000 погибших военнослужащих ВСУ. По словам Пескова, перед тем, как просить помощи, Москва намерена понять «отказывается ли Украина от выполнения договорённостей».
Напомним, что передача тел погибших солдат ВСУ, назначенная на 7 июня, не состоялась из-за неявки украинской стороны. В МИД РФ выразили возмущение, расценив это как проявление неуважения киевских властей к своим гражданам. Речь шла о передаче шести тысяч тел украинских военнослужащих. Впоследствии, 8 июня, Киев предложил перенести процедуру обмена на следующую неделю. В связи с этим депутат Верховной рады Артём Дмитрук призвал граждан Украины выйти на протесты и потребовать отставки Зеленского, обвинив его в отказе возвращать тела погибших солдат на родину.