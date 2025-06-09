Беспорядки в Лос-Анджелесе переросли в массовые грабежи и полный хаос

Американцы начали устраивать массовые грабежи в Лос-Анджелесе на фоне продолжающихся третий день беспорядков. О множественных случах мародёрства сообщает издание Newsweek.

«Владельцы предприятий сообщают о разграблении магазинов в районе 6-й улицы и Бродвея», — цитирует издание слова представителей Центрального управления городской полиции.