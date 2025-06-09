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9 июня, 11:36

Беспорядки в Лос-Анджелесе переросли в массовые грабежи и полный хаос

Newsweek: В Лос-Анджелесе на фоне беспорядков начались массовые грабежи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Prado PHOTO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Prado PHOTO

Американцы начали устраивать массовые грабежи в Лос-Анджелесе на фоне продолжающихся третий день беспорядков. О множественных случах мародёрства сообщает издание Newsweek.

«Владельцы предприятий сообщают о разграблении магазинов в районе 6-й улицы и Бродвея», — цитирует издание слова представителей Центрального управления городской полиции.

Правоохранительные органы призывают жителей и владельцев различных точек информировать полицию о любых актах вандализма, нанесении ущерба имуществу или мародёрстве для официальной фиксации. Также рекомендуется делать фото- или видеосъёмку мест происшествий.

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Уже третий день в Лос-Анджелесе не стихают протесты, спровоцированные рейдами на нелегальных мигрантов. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер охарактеризовал происходящее как «мятеж» и выразил критику в адрес местной полиции, которую он считает недостаточно активной в депортации нелегальных иммигрантов. В ответ на сложившуюся ситуацию президент Дональд Трамп принял решение о введении Национальной гвардии в город, минуя согласование с губернатором Калифорнии, и выразил поддержку действиям правоохранительных органов, применивших слезоточивый газ и оружие для разгона протестующих.

Наталья Афонина
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