Беспорядки в Лос-Анджелесе переросли в массовые грабежи и полный хаос
Newsweek: В Лос-Анджелесе на фоне беспорядков начались массовые грабежи
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Американцы начали устраивать массовые грабежи в Лос-Анджелесе на фоне продолжающихся третий день беспорядков. О множественных случах мародёрства сообщает издание Newsweek.
«Владельцы предприятий сообщают о разграблении магазинов в районе 6-й улицы и Бродвея», — цитирует издание слова представителей Центрального управления городской полиции.
Правоохранительные органы призывают жителей и владельцев различных точек информировать полицию о любых актах вандализма, нанесении ущерба имуществу или мародёрстве для официальной фиксации. Также рекомендуется делать фото- или видеосъёмку мест происшествий.
Уже третий день в Лос-Анджелесе не стихают протесты, спровоцированные рейдами на нелегальных мигрантов. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер охарактеризовал происходящее как «мятеж» и выразил критику в адрес местной полиции, которую он считает недостаточно активной в депортации нелегальных иммигрантов. В ответ на сложившуюся ситуацию президент Дональд Трамп принял решение о введении Национальной гвардии в город, минуя согласование с губернатором Калифорнии, и выразил поддержку действиям правоохранительных органов, применивших слезоточивый газ и оружие для разгона протестующих.