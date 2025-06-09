Военкор «Известий» и РЕН ТВ Семён Ерёмин посмертно получил ТЭФИ

В Москве состоялась церемония вручения премии ТЭФИ-2025. В категории «Информационное и общественно-политическое вещание» телеканал РЕН ТВ стал обладателем двух престижных наград.

Документальный фильм «Освобождение Авдеевки. Неизвестная хроника», созданный военкором Семеном Ерёминым (МИЦ «Известия» / РЕН ТВ), победил в номинации «Документальный фильм». Статуэтку получила Виктория Ерёмина — вдова журналиста, погибшего 19 апреля 2024 года во время работы в зоне СВО.

Ещё одну награду — в номинации «Информационный сюжет» — завоевал корреспондент Мурад Магомедов за репортаж «Захват аэропорта в Махачкале».