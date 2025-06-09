Военкор «Известий» и РЕН ТВ Семён Ерёмин посмертно получил ТЭФИ
Обложка © ТАСС / Мессман Евгений
В Москве состоялась церемония вручения премии ТЭФИ-2025. В категории «Информационное и общественно-политическое вещание» телеканал РЕН ТВ стал обладателем двух престижных наград.
Документальный фильм «Освобождение Авдеевки. Неизвестная хроника», созданный военкором Семеном Ерёминым (МИЦ «Известия» / РЕН ТВ), победил в номинации «Документальный фильм». Статуэтку получила Виктория Ерёмина — вдова журналиста, погибшего 19 апреля 2024 года во время работы в зоне СВО.
Ещё одну награду — в номинации «Информационный сюжет» — завоевал корреспондент Мурад Магомедов за репортаж «Захват аэропорта в Махачкале».
Первая часть торжественной церемонии состоялась на сцене Государственного академического Большого театра России 8 июня. Сегодня, 9 июня, в 19:00 там же началась вторая часть награждения в категории «Развлекательное вещание». Завершит премиальный марафон завтрашняя церемония вручения наград за лучшие сериалы, которая начнётся в 19:00 в московском отеле The Carlton Moscow.
Напомним, 19 апреля прошлого года стало известно о гибели военкора Семёна Ерёмина. Журналист получил смертельное ранение после второго сброса снаряда с БПЛА. Трагедию прокомментировали в МИД РФ, указав, что убийство Ерёмина подтверждает террористическую сущность Владимира Зеленского.