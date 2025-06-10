«Если надо, просто уничтожит»: Раскрыты подробности конфликта Фадеева и Глюкозы
Продюсер Дворцов заявил, что Фадеев найдёт новую солистку для проекта «Глюкоза»
Максим Фадеев и Глюкоза. Обложка © РИА Новости / Александр Вильф, Екатерина Чеснокова
Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) продолжает выступать с концертами и петь песни, несмотря на конфликт с продюсером Максимом Фадеевым. Ранее он запретил артистке исполнять музыкальные композиции из-за авторских прав. Продюсер Сергей Дворцов объяснил, что в шоу-бизнесе поддерживают именно Фадеева, так как он является авторитетом.
«Он профессионал, мой коллега, он прекрасно знает, что делает. Безусловно, я поддерживаю Макса, потому что это человек легенда. Мы с ним пару раз сотрудничали, потому что он являлся продюсером моего артиста покойного Пьера Нарцисса. Он крутой мужик, вдохновитель», — подчеркнул специалист в беседе с порталом «Страсти».
Дворцов уточнил, что Глюкоза намеренно использует треки Фадеева, хотя и осознаёт, что может схлопотать штраф. Продюсер выразил уверенность, что Фадеев найдёт новую солистку и перезапустит «Глюкозу», из-за чего Чистяковой придётся уйти в тень.
«Глюкоза понимает, что на волне Фадеева может заработать. Сейчас, если начнутся суды, если уже не начались, она будет продолжать всячески исполнять его песни. При этом авторских прав она уже не имеет», — отметил Дворцов.
По его словам, Фадеев не будет специально скандалить, так как он справедливый и имеет хорошую репутацию. Тем не менее, если его обидеть, то он может просто «уничтожить» человека.
Напомним, что Максим Фадеев и Наталья Чистякова-Ионова сотрудничали с 2001 года, однако в апреле 2024-го продюсер решил перезапустить проект, но уже без её участия. Затем случился скандал на концерте артистки летом того же года, когда она еле держалась на ногах и пела мимо нот. В итоге продюсер заявил, что через суд заберёт у Глюкозы псевдоним и права на исполнение песен.