«Если надо, просто уничтожит»: Раскрыты подробности конфликта Фадеева и Глюкозы

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) продолжает выступать с концертами и петь песни, несмотря на конфликт с продюсером Максимом Фадеевым. Ранее он запретил артистке исполнять музыкальные композиции из-за авторских прав. Продюсер Сергей Дворцов объяснил, что в шоу-бизнесе поддерживают именно Фадеева, так как он является авторитетом.

«Он профессионал, мой коллега, он прекрасно знает, что делает. Безусловно, я поддерживаю Макса, потому что это человек легенда. Мы с ним пару раз сотрудничали, потому что он являлся продюсером моего артиста покойного Пьера Нарцисса. Он крутой мужик, вдохновитель», — подчеркнул специалист в беседе с порталом «Страсти».

Дворцов уточнил, что Глюкоза намеренно использует треки Фадеева, хотя и осознаёт, что может схлопотать штраф. Продюсер выразил уверенность, что Фадеев найдёт новую солистку и перезапустит «Глюкозу», из-за чего Чистяковой придётся уйти в тень.

«Глюкоза понимает, что на волне Фадеева может заработать. Сейчас, если начнутся суды, если уже не начались, она будет продолжать всячески исполнять его песни. При этом авторских прав она уже не имеет», — отметил Дворцов.