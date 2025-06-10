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10 июня, 09:39

Входит в страховку: Туроператоры удивились капельницам за $120 от аллергии на солнце

АТОР: Аллергия на солнце — базовый страховой случай во многих компаниях

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Jo Panuwat D

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Jo Panuwat D

Многие российские компании расценивают аллергию на солнце как базовый страховой случай и учитывают эти риски при оформлении туристической путёвки, однако количество обращений по таким поводам и сейчас находится в пределах ежегодной нормы. Об этом сообщает телеграм-канал Ассоциации туроператоров России.

«У нас это самый простой страховой случай, который входит и в базовую, операторскую страховку», - приводит АТОР слова директора филиала одной из страховых компаний Юлии Алчеевой.

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В то же время, у многих других страховых компаний все виды аллергии входят в «исключения», которые не покрываются полисом, поэтому туристам рекомендуют не экономить на страховке и внимательно читайте её условия.

«Не жалейте несколько тысяч рублей – чтобы не отдавать потом за капельницу по 120 долларов», — призывают в АТОР.

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Аллергия на солнце — это реакция организма на ультрафиолетовое излучение, проявляющаяся в виде сыпи, зуда, покраснения и шелушения кожи после пребывания на солнце. Наиболее распространённая форма — полиморфная световая эррупция, которая возникает через несколько часов после солнечного воздействия. Причины такой реакции могут быть связаны с повышенной чувствительностью кожи, приёмом определённых медикаментов или косметических средств. Лечение включает ограничение пребывания на солнце, использование кремов с высоким уровнем SPF и при необходимости — приём антигистаминных препаратов.

Ранее SHOT сообщил, что на популярных турецких курортах — в Сиде, Кемере и Анталье — зафиксирован резкий всплеск аллергических реакций у российских туристов. Изнуряющая жара до 40 градусов и агрессивные солнечные лучи спровоцировали у многих отдыхающих острый фотодерматит, который не поддается даже солнцезащитным кремами.

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Марина Фещенко
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