Датчанке из ВСУ грозит 30 лет колонии за участие в убийствах и изнасилованиях в Судже
Обвинение просит 30 лет колонии для датчанки Йоргенсен, воевавшей с ВСУ за Суджу
Аннабель Йоргенсен. Обложка © Telegram / Следком
Гособвинение запросило суровое наказание для гражданки Дании Аннабель Йоргенсен. Ей инкриминируют участие во вторжении ВСУ на территорию Курской области, за что наёмнице грозит тюрьма.
В ходе судебного заседания прокурор потребовал для иностранки 30 лет лишения свободы в колонии общего режима заочно, а также штраф в размере 2,5 миллиона рублей. Ей вменяется терроризм, наёмничество, незаконный оборот оружия, контрабанда, а также незаконное пересечение границы с применением насилия.
В декабре прошло года Следственный комитет завёл дело на Аннабель Йоргенсен. Следователи узнали, что 29-летняя датчанка является профессиональным военным. Она также принимала участие в боевых действиях в Ираке. В Курской области она помогала ВСУ захватывать Суджу, после чего вернулась на родину.