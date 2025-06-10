Датчанке из ВСУ грозит 30 лет колонии за участие в убийствах и изнасилованиях в Судже

Гособвинение запросило суровое наказание для гражданки Дании Аннабель Йоргенсен. Ей инкриминируют участие во вторжении ВСУ на территорию Курской области, за что наёмнице грозит тюрьма.

В ходе судебного заседания прокурор потребовал для иностранки 30 лет лишения свободы в колонии общего режима заочно, а также штраф в размере 2,5 миллиона рублей. Ей вменяется терроризм, наёмничество, незаконный оборот оружия, контрабанда, а также незаконное пересечение границы с применением насилия.