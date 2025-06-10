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10 июня, 11:17

Датчанке из ВСУ грозит 30 лет колонии за участие в убийствах и изнасилованиях в Судже

Обвинение просит 30 лет колонии для датчанки Йоргенсен, воевавшей с ВСУ за Суджу

Аннабель Йоргенсен. Обложка © Telegram / Следком

Аннабель Йоргенсен. Обложка © Telegram / Следком

Гособвинение запросило суровое наказание для гражданки Дании Аннабель Йоргенсен. Ей инкриминируют участие во вторжении ВСУ на территорию Курской области, за что наёмнице грозит тюрьма.

В ходе судебного заседания прокурор потребовал для иностранки 30 лет лишения свободы в колонии общего режима заочно, а также штраф в размере 2,5 миллиона рублей. Ей вменяется терроризм, наёмничество, незаконный оборот оружия, контрабанда, а также незаконное пересечение границы с применением насилия.

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В декабре прошло года Следственный комитет завёл дело на Аннабель Йоргенсен. Следователи узнали, что 29-летняя датчанка является профессиональным военным. Она также принимала участие в боевых действиях в Ираке. В Курской области она помогала ВСУ захватывать Суджу, после чего вернулась на родину.

Владимир Озеров
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