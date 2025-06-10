Опрос показал настоящее отношение американцев к беспорядкам в Лос-Анджелесе

Большинство американцев (56%) считают, что ответственность за реагирование на протесты против миграционной политики в Лос-Анджелесе должны нести власти штата Калифорния и муниципалитетов. Четверть опрошенных (25%) полагают, что реагировать должно федеральное правительство, а 19% не смогли определиться с ответом. Такие показатели появились в результате опроса, проведённого компанией YouGov.

Среди демократов 72% высказались за участие местных властей в подавлении беспорядков, против 12%, поддерживающих федеральное вмешательство. Республиканцы разделились: 46% считают, что реагировать должно федеральное правительство, а 39% – местные власти. Среди независимых избирателей преобладает мнение о необходимости участия местных властей (56%), в то время как 20% поддерживают федеральное вмешательство.