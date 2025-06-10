Шойгу раскрыл важное поручение Путина по итогам сегодняшнего большого Совбеза

Президент Владимир Путин потребовал жёсткого контроля и неформального подхода в реализации сегодняшних решений Совета безопасности, касающихся защиты традиционных ценностей. Об этом сообщил секретарь Совбеза Сергей Шойгу по итогам заседания, которое российский лидер провёл во вторник.

Тема заседания звучала как «Вопросы совершенствования государственной политики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей». В числе докладчиков были глава российской делегации на стамбульских переговорах Владимир Мединский, вице-премьер Татьяна Голикова, глава МИД Сергей Лавров, руководитель СВР Сергей Нарышкин и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

«Президент страны ещё и ещё раз сказал: каждый пункт должен быть наготове, каждый пункт имеет очень важное значение и свой вес, пожалуйста, подойдите к этому неформально», — отметил Шойгу.