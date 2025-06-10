Шойгу раскрыл подробности заседания большого Совбеза

В ходе состоявшегося во вторник заседания Совета безопасности РФ, посвящённого вопросам защиты духовно-нравственных ценностей, министр иностранных дел Сергей Лавров и глава СВР Сергей Нарышкин отчитались о работе с соотечественниками за рубежом. Об этом сообщил секретарь Совбеза Сергей Шойгу.

«Конечно, обратили внимание на наших соотечественников за рубежом. По этому поводу был доклад и Лаврова Сергея Викторовича, и доклад Нарышкина Сергея Евгеньевича. Главный доклад — Татьяны Алексеевны Голиковой, которая рассказала о том, что уже сделано, что предполагается сделать», — сказал Шойгу по итогам заседания телеканалу «Россия 24».