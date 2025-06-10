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10 июня, 16:28

Шойгу раскрыл подробности заседания большого Совбеза

Шойгу: Лавров и Нарышкин на Совбезе РФ доложили о работе с россиянами за рубежом

Обложка © ТАСС / Гердо Владимир

Обложка © ТАСС / Гердо Владимир

В ходе состоявшегося во вторник заседания Совета безопасности РФ, посвящённого вопросам защиты духовно-нравственных ценностей, министр иностранных дел Сергей Лавров и глава СВР Сергей Нарышкин отчитались о работе с соотечественниками за рубежом. Об этом сообщил секретарь Совбеза Сергей Шойгу.

«Конечно, обратили внимание на наших соотечественников за рубежом. По этому поводу был доклад и Лаврова Сергея Викторовича, и доклад Нарышкина Сергея Евгеньевича. Главный доклад — Татьяны Алексеевны Голиковой, которая рассказала о том, что уже сделано, что предполагается сделать», — сказал Шойгу по итогам заседания телеканалу «Россия 24».

Шойгу раскрыл важное поручение Путина по итогам сегодняшнего большого Совбеза
Шойгу раскрыл важное поручение Путина по итогам сегодняшнего большого Совбеза

Ранее Life.ru сообщил, что президент России Владимир Путин на заседании большого Совбеза поручил продвигать в мире российские культурные смыслы. По его словам, защита традиционных ценностей напрямую связана с обеспечением суверенитета России. Глава государства отметил, что в новое поколение россиян не отделяет свою судьбу от судьбы всей страны.

Александра Мышляева
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