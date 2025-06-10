Шойгу раскрыл подробности заседания большого Совбеза
Шойгу: Лавров и Нарышкин на Совбезе РФ доложили о работе с россиянами за рубежом
Обложка © ТАСС / Гердо Владимир
В ходе состоявшегося во вторник заседания Совета безопасности РФ, посвящённого вопросам защиты духовно-нравственных ценностей, министр иностранных дел Сергей Лавров и глава СВР Сергей Нарышкин отчитались о работе с соотечественниками за рубежом. Об этом сообщил секретарь Совбеза Сергей Шойгу.
«Конечно, обратили внимание на наших соотечественников за рубежом. По этому поводу был доклад и Лаврова Сергея Викторовича, и доклад Нарышкина Сергея Евгеньевича. Главный доклад — Татьяны Алексеевны Голиковой, которая рассказала о том, что уже сделано, что предполагается сделать», — сказал Шойгу по итогам заседания телеканалу «Россия 24».
Ранее Life.ru сообщил, что президент России Владимир Путин на заседании большого Совбеза поручил продвигать в мире российские культурные смыслы. По его словам, защита традиционных ценностей напрямую связана с обеспечением суверенитета России. Глава государства отметил, что в новое поколение россиян не отделяет свою судьбу от судьбы всей страны.