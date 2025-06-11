Трамп предложил сажать в тюрьму за сожжение американского флага
Президент США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Президент США Дональд Трамп заявил, что люди, сжигающие американский флаг, должны быть приговорены к одному году тюремного заключения. Эта инициатива была озвучена во время выступления американского лидера на военной базе в Северной Каролине.
«Люди, которые сжигают американский флаг, должны сесть в тюрьму на один год. Мы попытаемся это сделать», — приводит слова республиканца ABC News.
Ранее стало известно, что Белый дом рассматривает возможность применения Закона о мятеже 1807 года для подавления продолжающихся протестов в Лос-Анджелесе. Напомним, беспорядки в США начались 7 июня после нескольких облав на нелегальных мигрантов.