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Регион
11 июня, 01:14

Трамп предложил сажать в тюрьму за сожжение американского флага

Президент США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп заявил, что люди, сжигающие американский флаг, должны быть приговорены к одному году тюремного заключения. Эта инициатива была озвучена во время выступления американского лидера на военной базе в Северной Каролине.

«Люди, которые сжигают американский флаг, должны сесть в тюрьму на один год. Мы попытаемся это сделать», приводит слова республиканца ABC News.

В Белом доме без объяснения причин заменили портрет Трампа
В Белом доме без объяснения причин заменили портрет Трампа

Ранее стало известно, что Белый дом рассматривает возможность применения Закона о мятеже 1807 года для подавления продолжающихся протестов в Лос-Анджелесе. Напомним, беспорядки в США начались 7 июня после нескольких облав на нелегальных мигрантов.

Артём Гапоненко
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