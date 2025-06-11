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11 июня, 10:01

Новый раунд дипломатических консультаций РФ и США уже на подходе, заявили в Кремле

Песков: Новые консультации РФ и США будут проходить по линии дипведомств

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Новый раунд консультаций между Московой и Вашингтоном будет проводиться через дипломатические каналы. Более полные данные об этих переговорах расскажут в МИД, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это консультации, которые будут осуществляться по линии дипломатических ведомств, здесь лучше все-таки вам получить комментарии от нашего МИД», — сказал Песков.

Посол Дарчиев: РФ и США перенесли переговоры из Стамбула в Москву и Вашингтон
Посол Дарчиев: РФ и США перенесли переговоры из Стамбула в Москву и Вашингтон

Напомним, 10 апреля, делегация РФ провела встречу с представителями США в Стамбуле. Беседа стартовала в 10:00. Делегацию из Москвы возглавил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев, США — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Основной темой переговоров стала нормализация дипломатических отношений между странами.

Полина Никифорова
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