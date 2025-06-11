Трамп отправит в Гуантанамо тысячи мигрантов, среди них есть и украинцы

На этой неделе администрация президента США Дональда Трампа приступает к перемещению тысяч нелегальных мигрантов на военную базу Гуантанамо на Кубе. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

«Иностранные граждане, которых рассматривают [для депортации], происходят из разных стран. Среди них сотни из дружественных европейских стран, в частности Великобритании, Италии, Франции, Германии, Ирландии, Бельгии, Нидерландов, Литвы, Польши, Турции и Украины, а также из других частей света, в том числе многие из Гаити», — говорится в публикации.