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Регион
11 июня, 10:28

Трамп отправит в Гуантанамо тысячи мигрантов, среди них есть и украинцы

WP: Администрация Трампа направит тысячи мигрантов на военную базу Гуантанамо

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

На этой неделе администрация президента США Дональда Трампа приступает к перемещению тысяч нелегальных мигрантов на военную базу Гуантанамо на Кубе. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

«Иностранные граждане, которых рассматривают [для депортации], происходят из разных стран. Среди них сотни из дружественных европейских стран, в частности Великобритании, Италии, Франции, Германии, Ирландии, Бельгии, Нидерландов, Литвы, Польши, Турции и Украины, а также из других частей света, в том числе многие из Гаити», — говорится в публикации.

Согласно источникам газеты, администрация Трампа, по всей видимости, не будет информировать правительства стран, чьи граждане подлежат депортации. В рамках подготовки к перевозке будет проведено медицинское обследование 9000 человек. В ходе него специалисты определят, пригодны ли мигранты по состоянию здоровья для отправки в Гуантанамо.

Журнал Time посвятил июньскую обложку борьбе Трампа с мигрантами
Журнал Time посвятил июньскую обложку борьбе Трампа с мигрантами

Напомним, с 7 июня в Лос-Анджелесе проходят протесты против решения властей о высылке нелегальных мигрантов за рубеж. Тысячи участников возводят баррикады, вступая в ожесточённые столкновения с силовиками, которые применяют резиновые пули и слезоточивый газ. Президент направил в город нацгвардию для подавления бунта. взбунтовался Техас. Там тоже идут задержания и аресты, при этом полиция использует перцовый газ и шумовые гранаты.

Мария Любицкая
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