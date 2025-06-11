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Регион
11 июня, 11:19

Украина забрала первую партию тел солдат ВСУ

Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Россия передала Украине первую партию тел погибших военнослужащих — речь идёт о более чем тысяче останков. Обмен состоялся спустя три дня после того, как рефрижераторы с телами прибыли на границу.

О возвращении тел сообщили в Telegram-канале координационного штаба по вопросам обращения с пленными при Главном управлении разведки Минобороны Украины.

«По итогам репатриации в Украину были доставлены тела 1212 военных», — говорится в сообщении.

На украинском ТВ показали, как жена ищет мужа, пока его тело лежит в рефрижераторе на границе
На украинском ТВ показали, как жена ищет мужа, пока его тело лежит в рефрижераторе на границе

Среди переданных — погибшие на территории Курской, Запорожской и Херсонской областей, а также в районах ДНР и ЛНР. В Кремле ранее заявляли, что представители России несколько дней ожидали реакции Киева на границе. В СМИ выдвигалась версия, что задержка могла быть связана с нежеланием украинских властей выплачивать компенсации родственникам погибших.

Напомним, что ранее Киев по неизвестным причинам нарушил стамбульские договорённости и перенёс запланированный обмен пленными и приём тел украинских военнослужащих. Рефрижераторы с останками бойцов ВСУ с 7 июня находились в Брянской области.

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Новости СВО. ВС РФ освобождают Новониколаевку, в Днепропетровской области у ВСУ паника, Россия собрала все американские танки ВСУ, 11 июня
Марина Фещенко
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