Украина забрала первую партию тел солдат ВСУ

Россия передала Украине первую партию тел погибших военнослужащих — речь идёт о более чем тысяче останков. Обмен состоялся спустя три дня после того, как рефрижераторы с телами прибыли на границу.

О возвращении тел сообщили в Telegram-канале координационного штаба по вопросам обращения с пленными при Главном управлении разведки Минобороны Украины.

«По итогам репатриации в Украину были доставлены тела 1212 военных», — говорится в сообщении.

Среди переданных — погибшие на территории Курской, Запорожской и Херсонской областей, а также в районах ДНР и ЛНР. В Кремле ранее заявляли, что представители России несколько дней ожидали реакции Киева на границе. В СМИ выдвигалась версия, что задержка могла быть связана с нежеланием украинских властей выплачивать компенсации родственникам погибших.